Barış Manço

İlk 45'likleri 1962'de yayımlanan Manço ve Harmoniler, "Twistin Usa / The Jet", "Do The The Twist / Let's Twist Again" ve "Çıt Çıt Twist / Dream Girl" adlı üç 45'lik yaptı. "Neden Türkçe değil?" düşüncesiyle o yıllarda bir yandan da "Çıt Çıt Çedene", "Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar" ve "Kızılcıklar Oldu mu?" (Barış'ın annesi Rikkat Uyanık Hanım'ın derlediği bir türkü) isimli türkülerini kaydediyordu.