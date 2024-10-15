Konya, Kayseri, Adana ve Kozan'da okudu ve babasının isteği üzerine de Kuleli Askerî Lisesi’nde öğrenimini tamamladı. Fazıl Hüsnü, ilk şiir denemelerinin ardından lise yıllarında kendini bütünüyle şiire ve edebiyata verdi. 1930’lu yıllarında Varlık dergisinde yayımlanan şiirleriyle edebiyat çevrelerinde adını duyurmaya başladı. 1935’te Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Fazıl Hüsnü, Atış Okulu’ndaki eğitimini tamamladıktan sonra piyade subayı olarak Erzurum’a tayin edildi. Fazıl Hüsnü Dağlarca, II. Dünya Savaşı sırasında Trakya’da görev yaptı ve 1950’de askerlikten ayrıldı. Fazıl Hüsnü, 35 yaşında evlendi.