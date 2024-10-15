Fazıl Hüsnü Dağlarca
- Doğum Tarihi 26 Ağustos 1914
- Doğum Yeri İstanbul, Ortaköy
- Ölüm Tarihi 15 Ekim 2008
- Ölüm Yeri İstanbul
Fazıl Hüsnü Dağlarca, 1914 yılında İstanbul Ortaköy’de dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Fazıl olan Dağlarca’nın babası Süvari yarbayı Hasan Hüsnü Bey, annesi ise Kadriye Hanım'dır. Dağlarca'nın edebiyata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlar; henüz 13 yaşındayken katıldığı bir öykü yarışmasında birinci olmuştur.
EĞİTİMİ
Konya, Kayseri, Adana ve Kozan'da okudu ve babasının isteği üzerine de Kuleli Askerî Lisesi’nde öğrenimini tamamladı. Fazıl Hüsnü, ilk şiir denemelerinin ardından lise yıllarında kendini bütünüyle şiire ve edebiyata verdi. 1930’lu yıllarında Varlık dergisinde yayımlanan şiirleriyle edebiyat çevrelerinde adını duyurmaya başladı. 1935’te Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Fazıl Hüsnü, Atış Okulu’ndaki eğitimini tamamladıktan sonra piyade subayı olarak Erzurum’a tayin edildi. Fazıl Hüsnü Dağlarca, II. Dünya Savaşı sırasında Trakya’da görev yaptı ve 1950’de askerlikten ayrıldı. Fazıl Hüsnü, 35 yaşında evlendi.
ÇALIŞMA HAYATI
Dağlarca, 1959 yılında önce Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü’nde, ardından iş müfettişi olarak Çalışma Bakanlığı’nda çalıştı ve buradan emekli oldu. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Farsça dillerini biliyordu. Evlerinde Türkçe o kadar güzel konuşulmaya çalışılırmış ki, kimse yanlış yapmayı göze alamaz, yanlış yapılınca da hemen bulunur, yanlış yapanın yüzüne çarptırılırmış.
KİTAP KİTAPEVİ
Aile, Ataç, Çağrı, Devrim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Yenilik ve Yön gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımlayan usta şair, 1955 ve 1956 yıllarında Aksaray'da "Kitap" adlı kitabevini açarak yayıncılık hayatına girdi. Usta şair, 1933’te "Yavaşlayan Ömür" adlı şiiriyle adını duyurdu. Dağlarca, 1960-1964 yılları arasında dört yıl “Türkçe” isimli aylık dergi çıkardı.
ÖMRÜNE 36 BİN ŞİİR SIĞDIRDI
Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı boyunca toplamda 36.000 şiir yazmıştır. Usta şair, bu durumunu ''İçimdeki şiir hayvanını durduramıyorum'' şeklinde ifade eder. Kendisine bugüne kadar birçok ödül verilen Türk şair, 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En iyi Türk Şairi" seçildi.
“TÜRKÇEM, BENİM SES BAYRAĞIM”
Usta şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türkçeye bakışını "Türkçem, benim ses bayrağım" diyerek Türkçe Katında Yaşamak adlı şiirinde sergiledi ve Dağlarca, "Türk şiirinin büyük şairi" olarak tanımlandı.
ESERLERİ
- Havaya Çizilen Dünya (1935)
- Çocuk ve Allah (1940)
- Daha (1943)
- Çakırın Destanı (1945)
- Taşdevri (1945)
- Üç Şehitler Destanı (1949)
- Toprak Ana (1950)
- Aç Yazı (1951)
- İstiklâl Savaşı-Samsun'dan Ankara'ya (1951)
- İstiklâl Savaşı-İnönüler (1951)
- Sivaslı Karınca (1951)
- İstanbul- Fetih Destanı (1953)
- Arka Üstü (1974)
- Yeryüzü Çocukları (1974)
- Yanık Çocuklar Koçaklaması (1976)
- Horoz (1977)
- Hollandalı Dörtlükler (1977)
- Balinayla Mandalina (1977)
- Yazıları Seven ayı (1978)
- Göz Masalı (1979)
- Yaramaz Sözcükler (1979)
- Çukurova Koçaklaması (1979)
- Takma Yaşamalar Çağı (1986)
- Uzaklarla Giyinmek (1990)
- Dildeki Bilgisayar (1992)
- İçimdeki Şiir Hayvanı (2007)
- Mustafa Kemal'in Kağnısı
- Yavaşlayan Ömür
- Kuşların Çektiği Kağnı
ALDIĞI ÖDÜLLER
- Yeditepe Şiir Armağanı (1956)
- Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (1958)
- Türkiye Milli Talebe Federasyonu Turhan Emeksiz Armağanı (1966)
- International Poetry Forum Yaşayan En İyi Türk Şairi (ABD) (1967)
- Arkın Çocuk Edebiyatı Üstün Onur Ödülü (1973)
- Struga 13. Şiir Festivali Altın Çelenk Ödülü (Yugoslavya) (1974)
- Milliyet Sanat Dergisi Yılın Sanatçısı (1974)
- Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (1977)
- Vehbi Koç Ödülü (2005)
- Kültür Sanat Hizmet Ödülü (2008)
94'ÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
Dağlarca, zatürre tedavisi gördüğü Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinde böbrek yetmezliği sonucu 15 Ekim 2008'de 94 yaşında hayatını kaybetti. 20 Ekim 2008'de, Süreyya Operası'ndaki törenin akabinde Karacaahmet Mezarlığı'nda da toprağa verildi.