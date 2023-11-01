Usta sanatçı yaşadığı dönemde yaptığı işlerle büyük ses getirdi. Film alanında da bulunan Jeyan Mahfi, untulmaz filmlere de adını yazdırdı fakat onlar bir yangında yok olana kadar...

Yeşilçam kraliçesi Jeyan Mahfi, 10 sinema filminde oynadı. Jeyan Mahfi'nin rol aldığı filmler bir yangında yok oldu. Bu üzüntüsünü şöyle ifade eder:

“10 tane filmim var; ama maalesef bundan gayrı hepsi yandı. Bir depoya koymuşlar. Yalnız benim filmim değil, yüzlerce film, o depoda saklanıyordu; fakat bir yangın çıkıyor. Hepsi yanıyor. Elimde sadece Beklenen Şarkı’nın kopyası var, o kadar. Meselâ ‘Efsuncu Baba’ da yandı. ‘Uçuruma Doğru’, ‘Gençlik Günahı’, ‘Dertli Pınar’, ‘Seven Ne yapmaz?’… Hep bunlar benim oynadığım filimler; ama hiçbiri yok…” Jeyan Mahfi, 1964-1965 yılında Çalıkuşu oyununun oyuncusu oldu.