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"Ben Mesleği Değil, Meslek Beni Seçti"

Jeyan Mahfi "Çalıkuşu"Nda

Filmlerde Seslendirdiği Sanatçılar

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Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

  • Doğum Tarihi 6 Ağustos 1928
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Ölüm Tarihi 29 Ekim 2023

Jeyan Mahfi, 6 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Usta tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın kızıdır. Babası Necdet Bey, ona kimsede olmayan bir isim bulmak istedi ve bunun için Şemseddin Sâmi tarafından yazılan ilk Türkçe'den Türkçe'ye sözlük olan Kamus-i Türki'den araştırarak "aslanların kükrerken çıkardığı ses" anlamına gelen "Jeyan" ismini verdi.
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

Sanatla tanışması

Unutulmaz ses sanatçsı Jeyan Mahfi, Tiyatro oyuncusu bir babanın kızı olarak sanatla tanışması küçük yaşlarda başladı. 1939 yılında Henrik İbsen’in oyunu için küçük bir kız arar. Muhsin Ertuğrul, Necdet Mahfi Ayral’a “Küçük bir kız çocuğu lazım ne yapsak?” diye sorunca Jeyan Mahfi'nin babası “Evde kızım var, isterseniz getireyim” cevabını verir. Jeyan Tözüm’ün tiyatroya adım atması böyle gerçekleşir.  Babasıyla Jeyan Mahfi, artık Şehir Tiyatroları’na el ele giderler.

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

Vefatı

Jeyan Mahfi Tözüm, 29 Ekim 2023'te doğum yeri İstanbul'da kaldığı huzurevinde 95 yaşında vefat etti. Cenazesi 30 Ekim 2023 pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

"Ben mesleği değil, Meslek beni seçti"

Ünlü sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm, Hülya Koçyiğit’e verdiği röportajında şunları dile getirdi;

“Mesleği nasıl seçtiniz diye sorarlar hep. Valla mesleği ben seçmedim, meslek beni seçti. O kadar küçüğüm ki, aklım ermiyor. Bir şeyler yapıyorum ama çok sevdim tiyatroyu. Benim için önce tiyatro, sonra dublaj gelir. “

Jeyan Tözüm, ömrünün 50 yılını Türk tiyatrosuna adadı. 100’e yakın tiyatro oyunu bulunur. Sesinin güzelliği için "Sesim Allah'ın bana verdiği bir nimet" demiştir.
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

Jeyan Mahfi "Çalıkuşu"nda

Usta sanatçı yaşadığı dönemde yaptığı işlerle büyük ses getirdi. Film alanında da bulunan Jeyan Mahfi, untulmaz filmlere de adını yazdırdı fakat onlar bir yangında yok olana kadar...

Yeşilçam kraliçesi Jeyan Mahfi, 10 sinema filminde oynadı. Jeyan Mahfi'nin rol aldığı filmler bir yangında yok oldu. Bu üzüntüsünü şöyle ifade eder:

 “10 tane filmim var; ama maalesef bundan gayrı hepsi yandı. Bir depoya koymuşlar. Yalnız benim filmim değil, yüzlerce film, o depoda saklanıyordu; fakat bir yangın çıkıyor. Hepsi yanıyor. Elimde sadece Beklenen Şarkı’nın kopyası var, o kadar. Meselâ ‘Efsuncu Baba’ da yandı. ‘Uçuruma Doğru’, ‘Gençlik Günahı’, ‘Dertli Pınar’, ‘Seven Ne yapmaz?’… Hep bunlar benim oynadığım filimler; ama hiçbiri yok…” Jeyan Mahfi, 1964-1965 yılında Çalıkuşu oyununun oyuncusu oldu.
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

Filmlerde seslendirdiği sanatçılar

​Sevilen sanatçı Jeyan Mahfi'nin filmlerde seslendirdiği ünlü oyunculardan bazıları ise şunlardır:

  • Türkan Şoray
  • Hülya Koçyiğit
  • Emel Sayın
  • Fatma Girik
  • Gülşen Bubikoğlu
  • Necla Nazır
  • Müjde Ar
  • Hale Soygazi
  • Ahu Tuğba
  • Serpil Çakmaklı
  • Hülya Avşar

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