Jeyan Mahfi Ayral Tözüm
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm
- Doğum Tarihi 6 Ağustos 1928
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 29 Ekim 2023
Jeyan Mahfi, 6 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Usta tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın kızıdır. Babası Necdet Bey, ona kimsede olmayan bir isim bulmak istedi ve bunun için Şemseddin Sâmi tarafından yazılan ilk Türkçe'den Türkçe'ye sözlük olan Kamus-i Türki'den araştırarak "aslanların kükrerken çıkardığı ses" anlamına gelen "Jeyan" ismini verdi.
Sanatla tanışması
Unutulmaz ses sanatçsı Jeyan Mahfi, Tiyatro oyuncusu bir babanın kızı olarak sanatla tanışması küçük yaşlarda başladı. 1939 yılında Henrik İbsen’in oyunu için küçük bir kız arar. Muhsin Ertuğrul, Necdet Mahfi Ayral’a “Küçük bir kız çocuğu lazım ne yapsak?” diye sorunca Jeyan Mahfi'nin babası “Evde kızım var, isterseniz getireyim” cevabını verir. Jeyan Tözüm’ün tiyatroya adım atması böyle gerçekleşir. Babasıyla Jeyan Mahfi, artık Şehir Tiyatroları’na el ele giderler.
Vefatı
Jeyan Mahfi Tözüm, 29 Ekim 2023'te doğum yeri İstanbul'da kaldığı huzurevinde 95 yaşında vefat etti. Cenazesi 30 Ekim 2023 pazartesi günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
"Ben mesleği değil, Meslek beni seçti"
Ünlü sanatçı Jeyan Mahfi Tözüm, Hülya Koçyiğit’e verdiği röportajında şunları dile getirdi;
“Mesleği nasıl seçtiniz diye sorarlar hep. Valla mesleği ben seçmedim, meslek beni seçti. O kadar küçüğüm ki, aklım ermiyor. Bir şeyler yapıyorum ama çok sevdim tiyatroyu. Benim için önce tiyatro, sonra dublaj gelir. “
Jeyan Tözüm, ömrünün 50 yılını Türk tiyatrosuna adadı. 100’e yakın tiyatro oyunu bulunur. Sesinin güzelliği için "Sesim Allah'ın bana verdiği bir nimet" demiştir.
Jeyan Mahfi "Çalıkuşu"nda
Usta sanatçı yaşadığı dönemde yaptığı işlerle büyük ses getirdi. Film alanında da bulunan Jeyan Mahfi, untulmaz filmlere de adını yazdırdı fakat onlar bir yangında yok olana kadar...
Yeşilçam kraliçesi Jeyan Mahfi, 10 sinema filminde oynadı. Jeyan Mahfi'nin rol aldığı filmler bir yangında yok oldu. Bu üzüntüsünü şöyle ifade eder:
“10 tane filmim var; ama maalesef bundan gayrı hepsi yandı. Bir depoya koymuşlar. Yalnız benim filmim değil, yüzlerce film, o depoda saklanıyordu; fakat bir yangın çıkıyor. Hepsi yanıyor. Elimde sadece Beklenen Şarkı’nın kopyası var, o kadar. Meselâ ‘Efsuncu Baba’ da yandı. ‘Uçuruma Doğru’, ‘Gençlik Günahı’, ‘Dertli Pınar’, ‘Seven Ne yapmaz?’… Hep bunlar benim oynadığım filimler; ama hiçbiri yok…” Jeyan Mahfi, 1964-1965 yılında Çalıkuşu oyununun oyuncusu oldu.
Filmlerde seslendirdiği sanatçılar
Sevilen sanatçı Jeyan Mahfi'nin filmlerde seslendirdiği ünlü oyunculardan bazıları ise şunlardır:
- Türkan Şoray
- Hülya Koçyiğit
- Emel Sayın
- Fatma Girik
- Gülşen Bubikoğlu
- Necla Nazır
- Müjde Ar
- Hale Soygazi
- Ahu Tuğba
- Serpil Çakmaklı
- Hülya Avşar