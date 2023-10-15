Memduh Ün
Memduh Ün
- Doğum Tarihi 14 Mart 1920
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 16 Ekim 2015
- Ölüm Yeri Bodrum
Yönetmen, yapımcı, senarist, ve oyuncu Memduh Ün, 14 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası polis memuru Mustafa Ün, annesi Makbule Ün'dür.
Eğitimi
İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamlayıp liseyi 1937’de Vefa Lisesi'nde okudu. 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ancak futbola olan ilgisi nedeniyle eğitimini üçüncü sınıfta bıraktı.
Ölümü
Memduh Ün, 16 Ekim 2015 tarihinde Bodrum'da uzun süre tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında vefat etti.
Sinemaya ilk adım
Sinema kariyerine Hürrem Erman'ın "Damga" adlı filminde oyuncu olarak başlayan Memduh Ün, daha sonra çekilecek birçok başarılı filmin de içinde yer aldı. Sinema hayatı boyunca sayısız başarılı filme imza atan Memduh Ün, 75 filmin yönetmenliğini, 121 filmin yapımcılığını, 33 filmin de senaristliğini üstlendi.
Altın Portakal kazandı
Kemal Tahir'in senaryosunu yazdığı 'Namusum İçin' adlı filmi yönetti. Bu film, çok sevilen yönetmene 3. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1966 yılında "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı.
Yapımcı-Yönetmen-Oyuncu
Yapımcı olarak 2005'e kadar 124, yönetmen olarak 72 filme imza atan sanatçı, 48 filmde de oyuncu olarak yer aldı.
Oyuncu Olarak "Sinema Bir Mucizedir", "Düş Gezginleri", "Gün Ortasında Karanlık", "Vazife Uğruna", "Garip", "Çarıklı Milyoner", "Zübük", "Orta Direk Şaban", "Bekçiler Kralı", "Yıkılmayan Adam", "İnsanlar Yaşadıkça", "Kırık Hayatlar", "Yetim Ömer", "Karadeniz Postası" ve "Damga" gibi filmlerde rol alan sanatçının yönetmenlik yaptığı filmlerden bazıları şöyle:
"Yetim Yavrular", "Ana Hasreti", "Yetim Ömer", "Üç Arkadaş", "Ayşecik", "Kısmetin En Güzeli", "Üç Tekerlekli Bisiklet", "Belalı Torun", "Güneş Doğmasın", "Akasyalar Açarken", "Yavaş Gel Güzelim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Yıldız Tepe", "Fakir Çocuklar", "Yaprak Dökümü", "İnsanlar Yaşadıkça", "Sezercik Aslan Parçası", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Cevriyem", "Kanlı Nigar", "Garip", "Gün Ortasında Karanlık", "Yer Çekimli Aşklar", "Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener