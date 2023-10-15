Yapımcı olarak 2005'e kadar 124, yönetmen olarak 72 filme imza atan sanatçı, 48 filmde de oyuncu olarak yer aldı.

Oyuncu Olarak "Sinema Bir Mucizedir", "Düş Gezginleri", "Gün Ortasında Karanlık", "Vazife Uğruna", "Garip", "Çarıklı Milyoner", "Zübük", "Orta Direk Şaban", "Bekçiler Kralı", "Yıkılmayan Adam", "İnsanlar Yaşadıkça", "Kırık Hayatlar", "Yetim Ömer", "Karadeniz Postası" ve "Damga" gibi filmlerde rol alan sanatçının yönetmenlik yaptığı filmlerden bazıları şöyle:

"Yetim Yavrular", "Ana Hasreti", "Yetim Ömer", "Üç Arkadaş", "Ayşecik", "Kısmetin En Güzeli", "Üç Tekerlekli Bisiklet", "Belalı Torun", "Güneş Doğmasın", "Akasyalar Açarken", "Yavaş Gel Güzelim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Yıldız Tepe", "Fakir Çocuklar", "Yaprak Dökümü", "İnsanlar Yaşadıkça", "Sezercik Aslan Parçası", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Cevriyem", "Kanlı Nigar", "Garip", "Gün Ortasında Karanlık", "Yer Çekimli Aşklar", "Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener