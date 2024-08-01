İsmail Heniyye
İsmail Heniyye
- Doğum Tarihi 29 Ocak 1962
- Doğum Yeri Gazze
- Ölüm Tarihi 31.07.2024
- Ölüm Yeri İran
Eğitim Hayatı
Hamas Lideri İsmail Heniyye, 1987’de Filistin-Gazze İslam Üniversitesi'nden Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Siyasi Hayatı
Heniyye, 1989 yılında I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldı. Daha sonra işgalci İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Bir sonraki yıl Heniyye, Gazze'ye geri döndü. Hamas’ın kurulmasından bir süre sonra bu harekete katıldı ve hareketin çeşitli kademelerinde görev yaptı.
Heniyye, 2017 yılından itibaren Hamas’ın Siyasi Büro Şefi olarak görev yaptı ve bununla Filistin’deki direniş hareketinde önemli rol oynadı.
Filistin Başbakanı
İsmail Heniyye, 2006 yılında yapılan Filistin yasama seçimlerinde Hamas'ın zaferinden sonra Filistin Başbakanı olarak göreve başladı. Ancak, 2007 senesinde Hamas ile El-Fetih arasındaki çatışmaların akabinde Gazze Şeridi'nde fiili olarak kontrolü elinde bulunduran hükümetin başında kalır.
Heniye ve Hamas
İsmail Heniyye, 1999 yılından 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. 2005 yılı Aralık ayında yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.
Vefatı
İsrail'in üstlendiği alçak saldırı sonucu, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, İran’ın başkenti Tahran’da şehit edildi.