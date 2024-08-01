İsmail Heniyye

Heniyye, 1989 yılında I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldı. Daha sonra işgalci İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grubun arasına katılıp, Güney Lübnan'a sürüldü. Bir sonraki yıl Heniyye, Gazze'ye geri döndü. Hamas’ın kurulmasından bir süre sonra bu harekete katıldı ve hareketin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Heniyye, 2017 yılından itibaren Hamas’ın Siyasi Büro Şefi olarak görev yaptı ve bununla Filistin’deki direniş hareketinde önemli rol oynadı.