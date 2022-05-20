◼️ Ilgaz, henüz 17 yaşındayken Dünya gazetesinde yazmaya başladı ve 1956'da Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

◼️ Tam adı Afet Muhteremoğlu Ilgaz olan usta yazar, 2 Ocak 1937'de Çanakkale'de dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a yerleşen Ilgaz, ilköğrenimini de burada tamamladı.

◼️ Bir süre yaşadığı İtalya'dan Türkiye'ye dönerek bir anaokulu açan Ilgaz, sonraki yıllarda İtalya anılarını "İtalya Mektupları (1962)" adlı kitapta topladı.

◼️ Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Klasik Filoloji bölümlerinde eğitim gören Afet Ilgaz, üniversite eğitiminden sonra İzmit'te başladığı Türkçe öğretmenliği görevini Kasımpaşa Lisesi'ndeyken yarıda bırakarak İtalya'ya gitti.

ESİNLENDİĞİ KONULAR

◼️ Yapıtlarında hem kentli hem de kırsal kesim yaşamından kesitler sunan ve bireylerin çevreleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunları dile getiren Ilgaz, ilk öyküsünü 1955'te "Yücel" adlı dergide okuyucuyla buluşturdu.

◼️ İlk olarak Muhteremoğlu Kitabevi'ni kuran yazar, 1968'te evlendiği yazar Rıfat Ilgaz'la birlikte Sınıf Yayınlarını hayata geçirdi.

◼️ Ilgaz, zaman zaman romanlarında kadınların günlük yaşam mücadelelerini de ön planda tutarak, "Bir Feministin Doğruya Yakın Portresi" adlı kitabında çağdaş bir kadının evlilik ve annelik hakkındaki düşüncelerini, "Sendika" kitabında ise Türkiye'de ilk kez sendikanın kurulduğu özel bir okulda öğretmenlik yapan ve çocuklarına bakan yalnız bir kadının öyküsünü ele aldı.

◼️ İtalyancadan çeviriler de yapan Ilgaz, "En Güzel İtalyan Hikâyeleri" adlı çeviri kitabını da kitapseverlerin beğenisine sundu.