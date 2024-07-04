Ayşe Şasa
Ayşe Şasa
- Doğum Tarihi: 1 Ocak 1941
- Doğum Yeri: İstanbul
- Ölüm Tarihi: 16 Haziran 2014
- Ölüm Yeri: İstanbul
Tam adı Ayşe Mihriban Şasa olan Türk sinema ve kültür tarihine büyük katkı sağlamış usta yazar, senarist...
Çocukluğu ve Eğitim Hayatı
Çerkes bir anne ve yarı çerkes bir babadan dünyaya gelen Ayşe Şasa çocukluğunda 12 yıl boyunca aldığı mürebbiye eğitimi ile yalnız ve bedbaht bir çocukluk yaşadığından bahseder. Dedesinin çocukluğunda kendisine anlattığı savaş hikayeleri, alçak gönüllüğü ve üslubu Şasa’nın hayatını en çok etkileyen insanlar arasındadır.
Günümüzde Robert Koleji olarak bilinin Arnavutköy Amerikan Kız Kolej’inde okumuş 1960 yılında mezun olmuştur. Ayşe Şasa, ardından Robert Koleji İdari Bilimler bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Senaryo Yazarlığı
Usta yazar Ayşe Şasa “Çiftehavuzlar Postası” adındaki ilk dergisini 12 yaşında çıkardı. Çiftehavuzlar Postası, karikatürler, çeşitli gazetelerden kesilmiş küpürler, fotoğraflar ve arkadaşları ile ilgili yazılardan oluşan bir dergiydi.
Ayşe Şasa’nın sinemaya olan ilgisi öğrencilik yıllarından itibaren başlamıştı. “Yaşadığımız Yıllar” adlı ilk sinema oyununu lise son sınıfta yazdı.
Ayşe Şasa’nın senaryo yazması yapımcı, senarist Atıf Yılmaz’a asistanlık yaptığı yıllara dayanır. Türkiye’de Türk sinemasının hor görülüp sanattan sayılmamasının da sinemaya yönelmek konusunda kendisini kamçıladığını söyler.
Kemal Tahir
Şasa, arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Kemal Tahir’den hayatının dönüm noktası olarak bahseder. Bu tanışmanın onun üzerinde derin izler bıraktığını söyleyen usta yazar, Kemal Tahir ile tanışma anısını şu sözlerle anlatır:
“O günlerde arkadaşlarım beni Kemal Tahir adlı, adını pek de duymamış olduğum bir romancının Suadiye'deki evine götürdüler. Daha ilk bakışta çarpıcı kişiliğinden ve konuşma üslubundan etkilendiğim Kemal Tahir, beni şöyle bir süzdü. Çehresini nedense Sokrat'a benzettiğim Kemal Tahir'e o an inanmış, güvenmiştim. Onu daha yakından tanımaya, izlemeye karar vermiştim. Ortaya koyduğu ölçü ile bütün hayatımı belirleyecekti..."
Geçirdiği rahatsızlık ve Fusüsu'l-Hikem
1980’li yıllarda geçirdiği ağır sinirsel hastalık yüzünden sinemadan 10 yıl uzak kalan Ayşe Şasa, kendisini düşünsel anlamda değiştirdi ve artık daha sezgici ve bilimsel bir hayat tarzını benimsedi. Şasa’nın bu yeni yaşam tarzı eserlerine de yansıdı.
Psikolojik tedavi görmek için gittiği Londra’da İbnü’l Arabi’nin “Fusüsu'l-Hikem” kitabının çevirisini okuyan Şasa, bu kitaptan çok etkilenerek İslam’a ve İslam tasavvufuna yönelmiştir.
Eserleri
Kitapları:
- Bir Ruh Macerası
- Yeşilçam Günlüğü
- Düş Gerçeklik Sinema
- Delilik Ülkesinden Notlar
- Şebek Romanı
- Vakte Karşı Sözler
Senaryoları:
Çapkın Kız,Son Kuşlar, Murat'ın Türküsü, Toprağın Kanı, Ah Güzel İstanbul, Harun Reşid'in Gözdesi, Balatlı Arif, Kozanoğlu, İlk ve Son, Köroğlu, Cemile, Battal Gazi Destanı, Unutulan Kadın, Güllü,Yedi Kocalı Hürmüz, Utanç, Cemo, Kambur, Deli Kan, Hacı Arif Bey ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Ölmez Ağacı, Merdoğlu Ömer Bey, Gramofon Avrat, Arkadaşım Şeytan, Hiçbir Gece, Her Gece Bodrum, Kanayan Yara Bosna, Dinle Neyden, Delilik Ülkesinden Notlar adlı yapımların senaryolarına imza atmıştır.
Vefatı
Geçirdiği zatürre rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören usta yazar Ayşe Şasa 16 Haziran 2014 yılında hayatını kaybetmiş ve İstanbul Kadıköy’de bulunan Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedilmiştir.