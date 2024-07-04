1980’li yıllarda geçirdiği ağır sinirsel hastalık yüzünden sinemadan 10 yıl uzak kalan Ayşe Şasa, kendisini düşünsel anlamda değiştirdi ve artık daha sezgici ve bilimsel bir hayat tarzını benimsedi. Şasa’nın bu yeni yaşam tarzı eserlerine de yansıdı.

Psikolojik tedavi görmek için gittiği Londra’da İbnü’l Arabi’nin “Fusüsu'l-Hikem” kitabının çevirisini okuyan Şasa, bu kitaptan çok etkilenerek İslam’a ve İslam tasavvufuna yönelmiştir.