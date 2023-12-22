Genellikle lise yıllarında tanıştığımız İlk psikolojik romanı kaleme alan yazarımız Mehmet Rauf, Servet-i Fünun edebiyatının en önemli isimlerinden biriydi.

Mehmet Rauf 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Öncelikle Balat’ta bulunan Defterdar Mektebi’ni bitirdi, sonrasında Eyüp Rüştiyesi ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine gitti. Ardından Mekteb-i Bahriye’ye giderek deniz subayı oldu. İngilizce ve Fransızca eğitimi alırken bir yandan da tiyatro ile ilgileniyordu.