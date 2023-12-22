Mehmet Rauf
Mehmet Rauf
- Doğum Tarihi 12 Ağustos 1875
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 21 Aralık 1931
- Ölüm Yeri İstanbul
Genellikle lise yıllarında tanıştığımız İlk psikolojik romanı kaleme alan yazarımız Mehmet Rauf, Servet-i Fünun edebiyatının en önemli isimlerinden biriydi.
Mehmet Rauf 12 Ağustos 1875 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Öncelikle Balat’ta bulunan Defterdar Mektebi’ni bitirdi, sonrasında Eyüp Rüştiyesi ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyesine gitti. Ardından Mekteb-i Bahriye’ye giderek deniz subayı oldu. İngilizce ve Fransızca eğitimi alırken bir yandan da tiyatro ile ilgileniyordu.
Edebiyata İlgisi
Mehmet Rauf'un edebiyata ilgisi küçük yaştan itibaren okuduğu kitaplar ve babası ile izlemeye gittiği tiyatro oyunları aracılığıyla başlamıştır. İlk denemelerini cinayet kurguları üzerine yazan Mehmet Rauf'un ilk hikayesi "Düşmüş" o henüz 16 yaşındayken Halit Ziya Uşaklıgil tarafından Hizmet gazetesinde yayımlandı.
Etkilendiği İsimler
Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil’in eserlerini yakından takip etmiştir. George Ohnet, Emile Zola, Gustave Flaubert gibi yazarların eserlerini okuyan Mehmet Rauf, realizm akımından etkilenmiştir. Ayrıca psikoloji teorilerini eserlerinde kullanan ilk Fransız yazarlardan olan Paul Bourget’de onun edebi anlamda etkileyen isimlerdendir.
Servet-i Fünûn Macerası
1896 yılında Servet-i Fünûn’da yazmaya başlayan Mehmet Rauf roman, hikaye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserlerinde psikolojik betimlemelere önem veren Rauf’un kitaplarında kahraman sayısının az olması dikkat çeker. Sevgi ve aşk temalarını içeren eserlerinde romantizm akımının etkileri görülür.
Eserlerindeki kahramanlar genellikle üst tabaka, İstanbul ailelerinden ileri gelir. Ele aldığı genel tema aşktır. Bununla birlikte insanların duygu dünyasına ve melankoliğe de eserlerinde yer verir.
Vefatı
Hayatının son zamanlarını yoksul bir şekilde sürdüren Mehmet Rauf, 21 Aralık 1931 yılında hayata gözlerini yumdu.
Eylül'ün Konusu
1901 yılında Servet-i Fünun dergisinde bölüm bölüm yayımlanmaya başlayan Eylül,Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olması hasebiyle oldukça önemli bir eserdir. Eylül romanında kocasının kuzeniyle yasak aşk yaşayan Suat ve eşinin ruh halleri, başlarına gelen olaylar anlatılır. Olaylar aşk, tutku ve hayal kırıklığı çevresinde gelişir.
Romanları
Eylül - Ferda-yı Garam - Karanfil ve Yasemin - Kan Damlası - Tuba - Böğürtlen - Genç Kız Kalbi - Bir Zambak Hikayesi - Son Yıldız - Darendem - Halas - Ceriha - Kabus
Hikayeleri
Bir Aşkın Tarihi - Kadın İsterse - Aşk Kadını - İntizar - Son Emel - Aşikane - Üç Hikaye - Pervaneler Gibi - Hanımlar Arasında - Eski Aşk Geceleri - Gözlerin Aşkı
Şiirleri ve Tiyatro Oyunları
Şiirleri: Siyah İnciler, Sonbahar, Kazım
Tiyatro Oyunları: Diken, Cidal, İki Kuvvet, Pembe Köşk, Sansar, Yağmurdan Doluya, Pençe