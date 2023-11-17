Martin Scorsese, Amerikan kültürünün sert ve çoğu zaman şiddet içeren yansımalarıyla özdeşleşmiş bir yönetmendir. 1970'lerden itibaren, cesur ve iddialı bir çalışma ekibiyle sinema dünyasına damgasını vurdu. En çok beğenilen filmleri bile, yoğun ve ticari başarıdan ziyade talepkar ve bazen rahatsız edici dramatik yapılarıyla öne çıkar. Bu nedenle, Scorsese, Hollywood'un büyük bütçeli ve en popüler yıldızlarını içeren yapımlarına rağmen, sanatsal etkisi nedeniyle tam anlamıyla tanınmamış bir yönetmen olarak kalmıştır. 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın başlarına kadar, belki de en önemli Amerikalı yönetmenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Scorsese, ayrıntılara gösterdiği titizlikle ve suç, şiddet ve İtalyan-Amerikan kimliği gibi temaları keşfetmesiyle tanınır.