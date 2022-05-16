◼️ Bu sayede korunaklı bir hayat süren el Benna'nın hadis ilmine büyük katkılar sağlayan babasının kendi yazdığı hadis kitapları da vardı. Babasının bu hadis kitapları ve verdiği dini eğitimle büyüyen Hasan el Benna'nın kalbine İslam için mücadele tohumları ailesi tarafından atıldı.

◼️ Çok yüksek bir dereceyle liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Dar'ul Ulum'da okumaya karar verdi. Üniversiteyi bitirme sınavlarını verirken on sekiz bin beyit ve bir o kadar nesir ezberlemişti.

◼️ Bu cemiyet Mısır'daki bazı önemli isimlere mektuplar göndererek, onların dikkatini toplumdaki kötülüklere çekmeye çalıştı.

◼️ Lise çağlarında Ali Bedir, Lebbi Nevvar, Abdurrahman Saati ve Said Bedr gibi arkadaşlarıyla beraber " Haramların İşlenmesini Önleme Cemiyet " adında bir topluluk kurdu.

◼️ Hasan el Benna, üniversitedeki mücadelesini şöyle anlatır: "Öğretmen okulunda okuduğum dönemde, zinde güçlerin takibatı devam etmekteydi. Bir defasında evinde kaldığım Hacı Şaire Hanım'ın evinde toplantı halindeydik. Polis, evi kuşatarak içeri girdi. Bizleri sordu. Kadın: 'Öğrenciler sabah erkenden ayrıldılar. Henüz dönmediler. Ben de gördüğünüz gibi bakla ayıklamakla uğraşıyorum.' dedi. Doğru olmayan bu cevaptan rahatsız oldum. Soranın karşısına çıkarak durumu ona açık açık şöyle anlattım: 'Sizin vatana karşı borcunuz bizimle beraber olmamızı gerektiriyor . Bizim işlerimizi aksatmamanızı gerektiriyor. Bizi yakalamanızı değil.' Bu söylediklerime davranışlarıyla olumlu bir şekilde cevap verdiğini bilemiyorum. Fakat hemen oradan ayrıldılar. Onların ayrıldıklarından emin olduktan sonra diğer arkadaşlarımı çağırarak onlara : 'İşte bu, doğru sözlülüğün bereketidir . Doğru olmamız ve işlerimizin sıkıntılarına katlanmamız bizim için kaçınılmazdır. Durum ne olursa olsun hiçbir zaman yalan söylemeye gerek yoktur."

◼️ " Bizler İslam'ın hizmetinde olan kardeşleriz; o halde bizler Müslüman kardeşleriz " diyerek cemiyetin adını Müslüman Kardeşler olarak belirledi.

◼️ Bu vahameti engellemek ve İslami duyarlılığı artırmak için, 1928 yılının Ocak ayında, bir İngiliz kampında çalışan altı arkadaşıyla "İhvan-ı Müslimin, Müslüman Kardeşler" adıyla teşkilat kurdu.

◼️ İsmailiye'de bir ilkokulda öğretmenlik yaparken İngilizlerin Müslümanları derinden sarsan düzenbazlıklarına şahit oldu.

BASKILAR

◼️ Benna Müslüman Kardeşler Cemiyetini kurduktan sonra özellikle 1930'ların sonlarında Mısır'da etkin bir siyasi güç haline gelen Hasan el Benna ve Müslüman Kardeşler, dönemin otoritesi ve işgalciler tarafından bir tehlike olarak karşılandı.

◼️ İngilizlerin de teşvik ve zorlamaları ile hükümet Müslüman Kardeşlerin etkinliğini azaltmak ve toplumdaki yükselişini önlemek buna karşı bir dizi zorlayıcı tedbirler uyguladı.

◼️ İhvan, 1941 yılında Kahire'deki İngiliz elçiliğini ve Kanal yönetiminin işgal kuvvetlerini eleştirirken, ilk kez fiili çilesini yaşadı.

◼️ Bu dönemde bir kaç dergileri kapatıldı ve tutuklanarak zindana atıldılar.

◼️ 1944'de Ahmed Mahur hükümeti ile İngilizler birleşerek parlamento seçimlerinde Hasan el Benna'ya karşı savaşa girdi.

◼️ 1942'de milletvekilliği adaylığı, İngilizlerin baskısıyla engellendi. 1944-1945 seçimlerinde ise bağımsız aday olarak katılan El-Benna milletvekili seçilse de İngilizlerin Mısır Hükümeti seçimleri iptal etti.

◼️ El-Benna ile birlikte 60'a yakın İhvan adaylıktan düşürüldü.