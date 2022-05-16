◼️ Asıl adı Ahmed Abdurrahman el-Benna olan Hasan el Benna, dönemin âlimlerinden Ahmet ibn Abdurrahman'ın oğluydu.
◼️ 1906'da Mısır'ın Mahmudiye kentinde doğdu. Yerel camilerinden birinde imamlık yapan babası aynı zamanda saatçilikle uğraşarak ticaret de yapıyordu.
◼️ Babasının işlerinden ötürü Hasan el Benna'nın hayatı ev, cami ve saatçi dükkânı arasında geçti.
◼️ Bu sayede korunaklı bir hayat süren el Benna'nın hadis ilmine büyük katkılar sağlayan babasının kendi yazdığı hadis kitapları da vardı. Babasının bu hadis kitapları ve verdiği dini eğitimle büyüyen Hasan el Benna'nın kalbine İslam için mücadele tohumları ailesi tarafından atıldı.
◼️ Lise çağlarında Ali Bedir, Lebbi Nevvar, Abdurrahman Saati ve Said Bedr gibi arkadaşlarıyla beraber "Haramların İşlenmesini Önleme Cemiyet" adında bir topluluk kurdu.
◼️ Bu cemiyet Mısır'daki bazı önemli isimlere mektuplar göndererek, onların dikkatini toplumdaki kötülüklere çekmeye çalıştı.
◼️ 1919'lu yıllarda İngiliz sömürüsünü protesto etmek adına düzenlenen gösterilere katıldı.
◼️ Çok yüksek bir dereceyle liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Dar'ul Ulum'da okumaya karar verdi. Üniversiteyi bitirme sınavlarını verirken on sekiz bin beyit ve bir o kadar nesir ezberlemişti.
◼️ Hasan el Benna, üniversitedeki mücadelesini şöyle anlatır: "Öğretmen okulunda okuduğum dönemde, zinde güçlerin takibatı devam etmekteydi. Bir defasında evinde kaldığım Hacı Şaire Hanım'ın evinde toplantı halindeydik. Polis, evi kuşatarak içeri girdi. Bizleri sordu. Kadın: 'Öğrenciler sabah erkenden ayrıldılar. Henüz dönmediler. Ben de gördüğünüz gibi bakla ayıklamakla uğraşıyorum.' dedi. Doğru olmayan bu cevaptan rahatsız oldum. Soranın karşısına çıkarak durumu ona açık açık şöyle anlattım: 'Sizin vatana karşı borcunuz bizimle beraber olmamızı gerektiriyor. Bizim işlerimizi aksatmamanızı gerektiriyor. Bizi yakalamanızı değil.' Bu söylediklerime davranışlarıyla olumlu bir şekilde cevap verdiğini bilemiyorum. Fakat hemen oradan ayrıldılar. Onların ayrıldıklarından emin olduktan sonra diğer arkadaşlarımı çağırarak onlara: 'İşte bu, doğru sözlülüğün bereketidir. Doğru olmamız ve işlerimizin sıkıntılarına katlanmamız bizim için kaçınılmazdır. Durum ne olursa olsun hiçbir zaman yalan söylemeye gerek yoktur."
◼️ İhvan'ın temellerini 1928 yılında daha 22 yaşındayken attı.
◼️ Eğitimli bir aileden gelen Benna'nın babası hadis ilmi âlimlerindendi.
◼️ Şazeli tarikatının Hasafiye kolunun kurucusu Şeyh Abdulvehhab el-Hasafi'den etkilendi.
◼️ Fen Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1927 yılında İsmailiye kentinde öğretmenliğe başladı.
◼️ 1941 yılında idari bir kararla Gına kentine tayin edildi, 1946'da öğretmenliği bıraktı.
◼️ İsmailiye'de bir ilkokulda öğretmenlik yaparken İngilizlerin Müslümanları derinden sarsan düzenbazlıklarına şahit oldu.
◼️ İngilizlerin sömürü düzeni büyük ölçüde hissediliyor ve halkı etkileyerek yaşam tarzını değiştiriyordu.
◼️ Bu vahameti engellemek ve İslami duyarlılığı artırmak için, 1928 yılının Ocak ayında, bir İngiliz kampında çalışan altı arkadaşıyla "İhvan-ı Müslimin, Müslüman Kardeşler" adıyla teşkilat kurdu.
◼️ "Bizler İslam'ın hizmetinde olan kardeşleriz; o halde bizler Müslüman kardeşleriz" diyerek cemiyetin adını Müslüman Kardeşler olarak belirledi.
◼️ Benna Müslüman Kardeşler Cemiyetini kurduktan sonra özellikle 1930'ların sonlarında Mısır'da etkin bir siyasi güç haline gelen Hasan el Benna ve Müslüman Kardeşler, dönemin otoritesi ve işgalciler tarafından bir tehlike olarak karşılandı.
◼️ İngilizlerin de teşvik ve zorlamaları ile hükümet Müslüman Kardeşlerin etkinliğini azaltmak ve toplumdaki yükselişini önlemek buna karşı bir dizi zorlayıcı tedbirler uyguladı.
◼️ İhvan, 1941 yılında Kahire'deki İngiliz elçiliğini ve Kanal yönetiminin işgal kuvvetlerini eleştirirken, ilk kez fiili çilesini yaşadı.
◼️ Bu dönemde bir kaç dergileri kapatıldı ve tutuklanarak zindana atıldılar.
◼️ 1944'de Ahmed Mahur hükümeti ile İngilizler birleşerek parlamento seçimlerinde Hasan el Benna'ya karşı savaşa girdi.
◼️ 1942'de milletvekilliği adaylığı, İngilizlerin baskısıyla engellendi. 1944-1945 seçimlerinde ise bağımsız aday olarak katılan El-Benna milletvekili seçilse de İngilizlerin Mısır Hükümeti seçimleri iptal etti.
◼️ El-Benna ile birlikte 60'a yakın İhvan adaylıktan düşürüldü.
◼️ II. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından birçok kez tutuklanan Hasan el-Benna, Mısır'daki sömürge yönetimine son vermek için İngiltere'ye savaş ilan etti.
◼️ Bu durum neticesinde İhvan-ı Müslimin Teşkilatı hükümet tarafından kapatıldı.
◼️ Mısır'da Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin kurucusu Hasan el-Benna'nın, 1948 yılında cemiyetin kapatılmasından bir gün önce mektup kaleme aldı. Mektubunda gençlere şöyle sesleniyordu:
◼️ "Değerli kardeşlerim, dünya bugün Rusya'nın komünizmi ile Amerika'nın demokrasisi arasında bocalamakta, istikrar ve barışın tesisi için hangi yolu tutacağı konusunda şaşkınlık yaşamaktadır. Siz ellerinizde semanın vahyinin ilaç şişesini tutuyorsunuz.
Bu hakikati apaçık ve güçlü bir şekilde haykırmak, insanlığı İslam'ın yoluna çağırmak, boynumuzun borcudur. Devletimizin ve iktidarımızın olmaması bizim gücümüzden hiçbir şey kaybettirmez, zira çağrılar, gücünü kendinden alır, sonra o çağrıya inananların kalplerinden, sonra dünyanın ona ihtiyacından alır. Daha sonra Allah ne zaman diler ve takdir ederse o çağrıya destek vererek, onu hayata geçirir.
◼️ Benna ve Müslüman Gençlik Cemiyeti Başkanı Muhammed el-Lisi, 12 Şubat 1949 tarihinde akşam saat 20 sularında Kraliçe Nazlı Caddesi'ndeki cemiyet binasından çıktığı anda suikast planı işlemeye başladı.
◼️ Benna ve Lisi kapının önündeyken cemiyetin telefonu çaldı. Başkan telefona bakmak için içeri girdiğinde silah sesleri duydu. Hemen dışarı çıkan Lisi, Benna'nın vurulduğunu gördü.
◼️ Benna'ya ateş eden otomobilin peşinden koşan Lisi, araca yetişemese de plakasını alabildi. Bedenine 7 kurşun isabet eden Benna kaldırıldığı Kasr el-Ayni Hastanesi'nde hayata veda etti.
◼️ 1952 yılında açıklanan başsavcılık raporunda, Benna suikastında kullanılan "9979" plakalı aracın, İçişleri Bakanlığı Ceza Soruşturmaları Genel Müdürü Amiral Mahmud Mecid'e ait resmi araç olduğu belirtildi.
◼️ Benna'nın şehit edilmesi teşkilatın büyümesini yavaşlatmadı, tam tersine dünya çapında hızlı bir şekilde yayılmasının önünü açtı.