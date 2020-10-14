Hasan el-Benna'nın gençlere yazdığı mektup

Ömrünü takvaya, İslam davasına ve irşada adamış bir isimdi Hasan el-Benna.

📌 İslam dünyasındaki çeşitli düşünce akımlarına önderlik eden Hasan el-Benna, 114 yıl önce bugün doğdu. Yirminci yüzyılın en önemli isimlerinden biriydi. Kahvehanelerde, köylerde ve kasabalarda başlayan irşad hareketi tüm dünyaya yayıldı. Müslümanların dertleri ile hemhal olan Hasan el-Benna, gençlerin davetlerini kırmaz, bulundukları yere giderdi.

▶Peki, İslam davasına olan sadakati, azmi ve gayretiyle özdeşleşen Benna, gençlere nasıl seslendi? Gelin, Mısır'dan tüm dünyaya yayılan düşünce hareketinin öncüsü olan Hasan el-Benna'nın hayatına daha yakından bakalım.