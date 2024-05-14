Ayten Gökçer
Ayten Gökçer
- Doğum Tarihi: 26 Ocak 1940
- Doğum Yeri: Ankara
- Ölüm Tarihi: 14 Mayıs 2014
- Ölüm Yeri: İstanbul
1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında, Yılan Hikâyesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Tiyatro sanatçısı Cüneyt Gökçer ile evliliğinden bir kızı bulunan Gökçer, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da inme nedeniyle 84 yaşında vefat etti.
Ayten Gökçer Ödülleri
Ayten Gökçer'in layık görüldüğü bazı ödüller:
1966-1967 - Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1975 - Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 - Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 - Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülü
1987 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Ünvanı
1990 - Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 - Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
Filmleri
“My Fair Lady”, “Yedi Kocalı Hürmüz” ve “Kim Korkar Hain Kurttan?” gibi tiyatro tarihinin unutulmaz oyunlarında başrol oynayan Gökçer, “Taçsız Kral”, “Anneler Günü”, “501 Numaralı Hücre” ve “Damdaki Kemancı” gibi Yeşilçam filmlerinde de kamera karşısına geçti. Gökçer “Çat Kapı” ve “Yılan Hikayesi” gibi TV yapımlarında da rol aldı.
Tiyatro oyunları
Hayatı boyunca aktif bir tiyatrocu olan Ayten Gökçer, yüze yakın oyunda boy gösterdi. Ayten Gökçer'in oynadığı en meşhur oyunlardan bazıları:
- Vanya Dayı
- Kaktüs Çiçeği
- Cadı Kazanı
- Yılın Kadını
- My Fair Lady
- Bağdat Hatun