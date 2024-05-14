1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında, Yılan Hikâyesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Tiyatro sanatçısı Cüneyt Gökçer ile evliliğinden bir kızı bulunan Gökçer, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da inme nedeniyle 84 yaşında vefat etti.