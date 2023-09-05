Eserlerinde sürekli olarak Batı taklitçiliğine karşı çıkar ve özellikle Tanzimat dönemiyle başlayan modernleşme hareketinin geleneksel Osmanlı-İslâm kültür ve kurumlarıyla nasıl uyumlu hale getirilebileceği üzerinde durur. Maddeciliği reddeder ve İslâm felsefesi ile Batı felsefesi arasında zaman zaman uzlaşma yolları arar. Ayrıca tasavvufa ve özellikle vahdet-i vücûd anlayışına büyük önem verir ve Kuzey Afrika'daki tasavvuf kültürünün Osmanlı dünyasında tanınmasına yönelik çaba sarf eder. Dinde inanç esaslarına ek olarak, yazılarında sık sık dinî duygulara vurgu yapar ve bu sayede itikadî düşünceye yeni bir boyut kazandırmayı amaçlar. Aynı zamanda kendisini vahdet-i vücûd ekolünün bir üyesi olarak tanıtarak, kelâmcıların metoduna tam anlamıyla bağlı olmadığını belirtir.