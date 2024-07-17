Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle
- Doğum Tarihi: 22 Mayıs 1859
- Doğum Yeri: Birleşik Krallık
- Ölüm Tarihi: 7 Temmuz 1930
- Ölüm Yeri: Crowborough
Arthur Conan Doyle, ünlü İngiliz yazarıdır ve Sherlock Holmes karakteriyle tanınır. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Doyle, dedektif kurgularıyla edebi dünyada derin izler bırakmıştır. Tıp eğitimi almış olan Doyle'un, macera, bilimkurgu ve tıbbi çalışmalar üzerine de eserleri bulunmaktadır.
Eğitimi
Arthur Conan Doyle 22 Mayıs 1859’da İskoçya’nın Edinburgh şehrinde doğdu. Dokuz yaşında St. Mary’s Hall Katolik Cizvit Stonyhurst hazırlık okuluna gönderildi. Bir sonraki öğrenimine Stonyhurst Koleji’inde devam etti. 1876 yılı ile 1881 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü.
Gençlik yılları
Conan Doyle, öğrenimine devam ederken kısa hikayeler yazmaya başlamıştı. Chambere’s Edinburgh Journal isimli dergide ilk hikayesini yayımladı. Mesleğinin ilk yıllarında Batı Afrika sahillerine yolculuk eden gemilerde hekim olarak çalıştı. 1882 yılında kendi muayenehanesini açan Arthur, hekimliğe tam anlamıyla başladı.
Yazarlık
Arthur Conan Doyle aktif olarak hikâye yazarlığına mesleğe başladığı o ilk yıllarda odasında hasta beklerken başlamıştı. Doyle’nın ilk önemli eseri, 1887 yılında “Kızıl Dosya” isimli hikayeydi. Kızıl Dosya, ilk Sherlock Holmes mecarasıdır yani Doyle’nin dedektif kahramanını ilk bu eserde karşımıza çıktı. Üniversite profesörlerinden birine benzeyen Sherlock Holmes isimli bu karakterin diğer hikayeleri de Strand isimli dergide basılmaya devam etti. 1890 yılında Viyana’da göz üzerine araştırmalar yapan Conan Doyle 1891 yılında optalmolog olarak Londra’da bir muaynehane açtı. Arthur Conan Doyle, hekimlik yaparken yazarlığa daha fazla vakit ayırabilmesinin sebebini de otobiyografisinde tek bir hastanın bile kapısına gelmediğini yazarak açıklamıştı.Daha çeşitli eserler eserler yazabilmek için aklını çok fazla meşgul eden Sherlock karakterini hikâyede öldürmek istediğini anlatan yazar “The Final Problem” isimli hikâyede karakteri sonlandırdı. Karakterin ölmesine tepki gösteren Sherlock Holmes hayranları için karakteri “The Adventure of the Epmty” adlı hikâyede tekrar hayata döndürdü.
Arthur Conan Doyle İçin Adalet ve Aktivizm
20 yüzyılın başlarında Birleşik Krallık’ın Güney Afrika’daki Boer Savaşı sonrası bölgedeki idaresine gelen eleştirilere cevap vermek için The War in South Africa: Its Cause and Conduct isimli birden fazla dile çevrilen bir kitapçık çıkardı. Bu kitapçıkdan sonra 1902 yılında Şövalye ve Teğmen vekili ilan edildi. Kongo’daki dehşeti anlatan Kongodaki Suç isimli bir kitap çıkardı. Sağladığı itibarla birlikte birçok polisiye soruşturmaya müdahale eden Conan Doyle iki ünlü davada sanıkların masum olduğunu ispat etmiştir.
Conan Doyle’nın Sıkı Okuru: Sultan Abdülhamid
Kitaplara ve özellikle de polisiye hikayelere düşkün biri olan Sultan Abdulhamid, tercümanın çevirdiği Sherlock Holmes karakterinin Boş Ev Vakası (The Adventure of the Epmty) hikayesi ile tanışır ve okuduğu karakter onu hayran bırakır. Abdülhamid Han, Londra büyükelçisi Musurus Paşa'dan yazarın tüm eserlerini ister. Sherlock Holmes'lerin yazarı Conan Doyle'un 1907 yılında karısıyla birlikte İstanbul'a geldiğini, Abdülhamid'in onları kabul ederek Mecidiye Nişanı, karısına da şefkat nişanı verdiğini söylenir.
Ölümü
7 Temmuz 1930 tarihinde aile bahçesinde eli göğsüne bastırmış şekilde ölü bulunan Conan Doyle kalp krizi nedeniyle öldüğü düşünülmektedir.