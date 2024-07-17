Arthur Conan Doyle aktif olarak hikâye yazarlığına mesleğe başladığı o ilk yıllarda odasında hasta beklerken başlamıştı. Doyle’nın ilk önemli eseri, 1887 yılında “Kızıl Dosya” isimli hikayeydi. Kızıl Dosya, ilk Sherlock Holmes mecarasıdır yani Doyle’nin dedektif kahramanını ilk bu eserde karşımıza çıktı. Üniversite profesörlerinden birine benzeyen Sherlock Holmes isimli bu karakterin diğer hikayeleri de Strand isimli dergide basılmaya devam etti. 1890 yılında Viyana’da göz üzerine araştırmalar yapan Conan Doyle 1891 yılında optalmolog olarak Londra’da bir muaynehane açtı. Arthur Conan Doyle, hekimlik yaparken yazarlığa daha fazla vakit ayırabilmesinin sebebini de otobiyografisinde tek bir hastanın bile kapısına gelmediğini yazarak açıklamıştı.Daha çeşitli eserler eserler yazabilmek için aklını çok fazla meşgul eden Sherlock karakterini hikâyede öldürmek istediğini anlatan yazar “The Final Problem” isimli hikâyede karakteri sonlandırdı. Karakterin ölmesine tepki gösteren Sherlock Holmes hayranları için karakteri “The Adventure of the Epmty” adlı hikâyede tekrar hayata döndürdü.