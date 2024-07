20 yüzyılın başlarında Birleşik Krallık’ın Güney Afrika’daki Boer Savaşı sonrası bölgedeki idaresine gelen eleştirilere cevap vermek için The War in South Africa: Its Cause and Conduct isimli birden fazla dile çevrilen bir kitapçık çıkardı. Bu kitapçıkdan sonra 1902 yılında Şövalye ve Teğmen vekili ilan edildi. Kongo’daki dehşeti anlatan Kongodaki Suç isimli bir kitap çıkardı. Sağladığı itibarla birlikte birçok polisiye soruşturmaya müdahale eden Conan Doyle iki ünlü davada sanıkların masum olduğunu ispat etmiştir.