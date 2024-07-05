1952 yılında hapishaneden çıkan Malcolm Nation Of Islam hareketinde aktif görev almaya başladı. Bu yıl içinde artık ismini Malcolm X olarak kullanacağını duyurdu. Bunun sebebini de X harfi"nin tanımasının mümkün olmadığı Afrikalı atalarının soyadını temsil etmekte olduğundan bahseder. İslam Ümmeti Hareketi’ ne ait camiilerde hatiplik ve yöneticilik yaptı. Malcolm X’ in bu güçlü ve korkusuz hitabet yeteneği herkesin dikkatini çekmişti. Elijah Muhammed’in en önemli adamı haline gelmiş, cesareti ile günden güne tanınır olmuştu. Malcolm X artık siyahi ırkçılığına karşı çıkan bir hareketin en etkili savunucusuydu. Bu mücadelesine devam ederken FBI’nın kırmızı listesine girerek yakın takibe alındı.

1952 yılında hapishaneden çıkan Malcolm Nation Of Islam hareketinde aktif görev almaya başladı. Bu yıl içinde artık ismini Malcolm X olarak kullanacağını duyurdu. Bunun sebebini de X harfi"nin tanımasının mümkün olmadığı Afrikalı atalarının soyadını temsil etmekte olduğundan bahseder. İslam Ümmeti Hareketi’ ne ait camiilerde hatiplik ve yöneticilik yaptı. Malcolm X’ in bu güçlü ve korkusuz hitabet yeteneği herkesin dikkatini çekmişti. Elijah Muhammed’in en önemli adamı haline gelmiş, cesareti ile günden güne tanınır olmuştu. Malcolm X artık siyahi ırkçılığına karşı çıkan bir hareketin en etkili savunucusuydu. Bu mücadelesine devam ederken FBI’nın kırmızı listesine girerek yakın takibe alındı.