Malcolm X
MalcomX
- Doğum Tarihi: 19 Mayıs 1925
- Doğum Yeri: Omaha
- Ölüm Tarihi: 21 Şubat 1965
- Ölüm Yeri: Harlem
Malcolm 6 yaşındayken babtist rahip olan babası Reverend Earl Litte faili meçhul bir cinayetle öldürüldü. Bu acı olayın ardından annesinin durumu kötüleştiği için akıl hastanesine yatırılan Malcolm ve 7 kardeşi de koruyucu ailelere verildi.
Gençlik Yılları
Malcolm ’un beyaz adamlarla ilgili olumsuz düşünceleri 13 yaşında gönderildiği Islah evi okulunda başlamıştı. Malcolm Litte, okuldaki diğer çocuklar arasında başarısı ile sivrilmiş bir öğrenciydi. O yıllarda en büyük hayali avukatlık olan Malcolm’un hayallerine engel vuran en büyük darbe, beyaz bir öğretmenin Malcolm’a “Avukatlık bir zenci için hiç de gerçekçi bir hedef değil." demesi ile oldu. Beyazların dünyasında en yetenekli siyahinin bile yeri olmadığı düşüncelerine kapılan Malcolm, okulu bırakarak Boston’da yaşayan ablasının yanına yerleşti. Boston sokaklarında ayakkabı boyacılığı, garsonluk ve Baston – New York arası trenlerde çalışırken siyahilerin yaşadığı Harlem’i tanıdı. Harlem’ de çalışmaya başladığı dönemde kendini çok çeşitli suçların işlendiği bir ortamda buldu. 1946 yılında ise hırsızlık suçlaması ile hapse mahkûm edildi.
Hapishane Yılları
Malcolm' un hapishane hayatı onun en büyük dönüm noktası oldu. Burada kendi gibi tutuklu olan John Bembry ile tanıştı. Bembry, hapis hayatı boyunca okumalar yaparak kendisini yetiştirmiş ve bu alışkanlığı Malcolma’da kazandırmıştır. Hapis yıllarında kardeşleri ile mektuplaşan Malcolm, siyah milliyetçiliğini savunan Elijah Muhammed ile tanışıp kardeşlerinin nasıl müslüman olduklarından haberdar oldu. Beyazların siyahilere olan tavrı Malcolm’un Elijah Muhammed önderliğindeki Nation Of Islam (İslam Milleti) hareketini ve İslamiyet’i seçerek müslüman olmasını kolaylaştırdı.
Aktivistlik Yılları
1952 yılında hapishaneden çıkan Malcolm Nation Of Islam hareketinde aktif görev almaya başladı. Bu yıl içinde artık ismini Malcolm X olarak kullanacağını duyurdu. Bunun sebebini de X harfi"nin tanımasının mümkün olmadığı Afrikalı atalarının soyadını temsil etmekte olduğundan bahseder. İslam Ümmeti Hareketi’ ne ait camiilerde hatiplik ve yöneticilik yaptı. Malcolm X’ in bu güçlü ve korkusuz hitabet yeteneği herkesin dikkatini çekmişti. Elijah Muhammed’in en önemli adamı haline gelmiş, cesareti ile günden güne tanınır olmuştu. Malcolm X artık siyahi ırkçılığına karşı çıkan bir hareketin en etkili savunucusuydu. Bu mücadelesine devam ederken FBI’nın kırmızı listesine girerek yakın takibe alındı.
1952 yılında hapishaneden çıkan Malcolm Nation Of Islam hareketinde aktif görev almaya başladı. Bu yıl içinde artık ismini Malcolm X olarak kullanacağını duyurdu. Bunun sebebini de X harfi"nin tanımasının mümkün olmadığı Afrikalı atalarının soyadını temsil etmekte olduğundan bahseder. İslam Ümmeti Hareketi’ ne ait camiilerde hatiplik ve yöneticilik yaptı. Malcolm X’ in bu güçlü ve korkusuz hitabet yeteneği herkesin dikkatini çekmişti. Elijah Muhammed’in en önemli adamı haline gelmiş, cesareti ile günden güne tanınır olmuştu. Malcolm X artık siyahi ırkçılığına karşı çıkan bir hareketin en etkili savunucusuydu. Bu mücadelesine devam ederken FBI’nın kırmızı listesine girerek yakın takibe alındı.
Vefatı
21 Şubat 1965 yılında Audubon Ballrom Konferans Salonun’da konuşma yapmak için çıktığı kürsüde uğradığı suikast sonucu göğsüne, sol omzuna, kollarına ve bacaklarına aldığı 21 kurşunla hayatını kaybetmiştir. Malcolm X’in ölümüne kimin neden olduğu henüz tam olarak bilinmemektir. Ölümünden hemen önce Nation Of Islam üyelerinin kendine ve ailesine yönelik gerçekleştirdiği suikast girişimleri ve tehditler yine aynı zamanda FBI’nın kırmızı listesine girmesi Malcolm X’in ölümüne kimin neden olduğuyla ilgili her zaman tartışma konusu oldu.
Eserleri
Malcolm X, 1963 yılında zorlu ve mücadele ile dolu hayat hikayesini bir kitaba dönüştürmek için Alex Haley ile çalışmaya başladı. Malcolm “Bu kitap yayımlandığında ben hala yaşıyor olursam, bu bir mucize olacak." demişti. Kitap henüz tamamlanmadan Malcolm, suikaste uğradı. Ölümünden birkaç ay sonra da Alex Haley “Malcolm X’in Otobiyografisi” adıyla yazılan bu eseri yayımladı.