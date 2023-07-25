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Yılmaz Gruda

Yılmaz Gruda

  • Doğum Tarihi 14 Temmuz 1930
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Ölüm Tarihi 25 Temmuz 2023
  • Ölüm Yeri İstanbul

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne-babasının boşanmasından sonra babasıyla beraber Ankara’ya taşındı.
Yılmaz Gruda

Eğitimi

Yılmaz Gruda, Ankara Ticaret Lisesindeki eğitimini yarıda bırakarak devlet memuru oldu. Edebiyata ilgisi olan Gruda, zamanla şiire yöneldi. Yazdığı şiirler 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.
Yılmaz Gruda

Özel yaşamı

Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile yaptı. İkinci evliliği Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda ile oldu. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Son evliliğini ise 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Bu evliliği de 2014 yılında boşanma ile noktalandı.
Yılmaz Gruda

Vefatı

Böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Yılmaz Gruda, 25 Temmuz 2023’de vefat etti.
Yılmaz Gruda

Tiyatro ile tanışması

1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Bir dönem memurluğa dönüp muhasebecilik yaptı.
Yılmaz Gruda

Edebiyata katkısı

Yılmaz Gruda, Attilâ İlhan ile beraber Mavi Hareketini oluşturdu. Seyirlik tiyatro oyunları yazıp çeviriler yaptı. Eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi görülür.
Yılmaz Gruda

Tiyatro

Gazebo - Alec Coppel
Frankenstein
Biz Bize Benzeriz
Gülmeye Geldik Dünyaya
Onlar ki...
Kuvayi Milliye Destanı
Evliliğin Halleri
Bir Evlenme
Kara Ağaçlar
Yılmaz Gruda

Sinema

Rol aldığı bazı filmler şunlardır:

Bay Kamber
Gözlerinde Son Gece
Yabancı Damat
Kavak Yelleri
Şeytanın Pabucu
Aile Saadeti
Aşk Geliyorum Demez
Bez Bebek
Suskunlar

Yılmaz Gruda

Kitapları

Sımayıl ile Razıya (Taş Baskı) / Bir Sevda Romanı
Gelir Ergeç / Karşı Roman
Yeşilçam Cehennemi
Kendi ile Kendisi
Sultan Abdülaziz Vak'ası
Kavuklu Hamdi, Ortaoyunu
Köylü Devrimci Börklüce Mustafa
Marathon "Bir Uzun Koşu"
Çerçi Zeus - Bir Çağdaş Mitoloji Denemesi
Çarmıhtaki Yeni Mehmet, Öteki Yayınevi
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