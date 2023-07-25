Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile yaptı. İkinci evliliği Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda ile oldu. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Son evliliğini ise 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Bu evliliği de 2014 yılında boşanma ile noktalandı.