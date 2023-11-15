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Clark Gable

Clark Gable

  • Doğum Tarihi 1 Şubat 1901
  • Doğum Yeri ABD
  • Ölüm Tarihi 16 Kasım 1960
  • Ölüm Yeri ABD

Tüm zamanların en büyük oyuncuları arasında 7. sırada yer alan William Clark Gable, başarılı Amerikalı bir aktördür. Clark Gable, 1 Şubat 1901 tarihinde Birleşik Devletler'in Ohio eyaletinin Cadiz kentinde dünyaya geldi. Babası çiftçi olan oyuncunun annesi o çok küçük yaştayken hayatını kaybetti.
Clark Gable

Gençliği

Yaşadığı maddi sıkıntılar sonucu 14 yaşında okulu bıraktı ve bir lastik fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Akşamları bir tiyatronun sahne işlerinde çalışan Gable, aktör olmaya karar verdi.
Clark Gable

Tiyatroya başlaması

1922’de babasının yanından ayrılarak gezici bir tiyatro topluluğuna katıldı. Bu topluluğun yöneticisi olan Josephine Dillon’la evlenerek Hollywood’a yerleşti. Burada birkaç filmde figüran olarak oynadı. Bir süre sonra karısından ayrılarak tekrar gezici tiyatro topluluğuna döndü.
Clark Gable

Film sektörüne girişi

Bir arkadaşı vasıtasıyla yapımevleri ile görüştü ancak kulakları iri olduğundan dolayı işe kabul edilmedi. 1931’de "The Painted Desert" isimli kovboy filminde kötü adam karakterini canlandırdı. Sesi ve güçlü duruşuyla halkın ve sinema otoritelerinin dikkatini çekti. Böylece sinema dünyasına adım attı. Bu yapıtın ardından daha ağır rollerde görünmeye başlayan oyuncu, Norma Shearer'la "A Free Soul", Greta Garbo ve Joan Crawford'la "Susan Lenox" gibi önemli filmlerde oynadı. İlk yılında on iki filmde birden rol aldı.
Clark Gable

Film Ödülleri

1934 yılında “Bir Gecede Oldu” filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar Ödülünü kazandı. Oyuncunun en ünlü filmi ise, Vivien Leigh ile başrolleri paylaştığı 1939 yapımı “Rüzgar Gibi Geçti”dir. Bu film, sinema tarihinin en çok hasılat yapan filmi oldu.
Clark Gable

Oyunculuk başarısı

Amerikalı sinema oyuncusu Gable, sert bakışları ve göz dolduran oyunculuğuyla Amerikan sinemasına damga vurdu. İlk dönem sesli sinema oyuncuları arasında yer aldı. Başarıları ile dikkat çeken isim, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından "Tüm Zamanların En İyi Erkek Yıldızları" arasında 7. olarak seçildi. Elde edilmesi zor başarılara imza atan Gable, rol aldığı üç filmin Akademi ödülüne layık görülmesi ile nadir görülen bir başarı elde etti.
Clark Gable

Filmleri

Otuz yıllık kariyerinde 67 filmde rol alan aktör, özellikle kült filmleri ile dikkat çekti. Bunlar, 1934 yapımı Bir Gece Oldu, 1935 yapımı Bounty'de isyan, 1936’da çekilen San Francisco, 1939 yılında çekilen Rüzgar Gibi Geçti, 1949 üretimi Komuta Kararı, 1953 yapımı Mogambo ve 1960’daki son filmi Misfits’tir.
Clark Gable

Hayata vedası

1960 yılında, Marilyn Monroe, Montgomery Clift ve Eli Wallach gibi dönemin diğer popüler isimleriyle birlikte "The Misfits" isimli filmde rol aldı. Bu, ünlü aktörün son çalışması oldu. Filmin ardından, 16 Kasım 1960 tarihinde Los Angeles'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Gable'ın ölümü, birçok gazetede "Kral öldü" başlıkları ile yer aldı.

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