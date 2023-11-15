Clark Gable

Bir arkadaşı vasıtasıyla yapımevleri ile görüştü ancak kulakları iri olduğundan dolayı işe kabul edilmedi. 1931’de "The Painted Desert" isimli kovboy filminde kötü adam karakterini canlandırdı. Sesi ve güçlü duruşuyla halkın ve sinema otoritelerinin dikkatini çekti. Böylece sinema dünyasına adım attı. Bu yapıtın ardından daha ağır rollerde görünmeye başlayan oyuncu, Norma Shearer'la "A Free Soul", Greta Garbo ve Joan Crawford'la "Susan Lenox" gibi önemli filmlerde oynadı. İlk yılında on iki filmde birden rol aldı.