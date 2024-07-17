Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesi ve güçlenmesi açısından kritik bir dönem olarak kabul edilir ve Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutar. 8 yıl süren hükümdarlığında Osmanlı topraklarını 2,5 kat kadar genişletmiştir. Selimin askeri başarıları hem devletin ömrünü uzatmış hem de doğudaki tehditi ortadan kaldırması kendisinden sonra gelecek Kanuni Sultan Süleyman’ın Batıya doğru olacak seferlerini önünü açmıştır.

Haliç tersanesini yeniden inşa ederek kapasitesini arttırmıştır. Diyarbakır Fatih Paşa Camii ve Elbistan Ulu Camii'ni, Şam Salihiye'de Muhyiddin İbn Arabi'ye camii ve imaretini, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Cüzzamhanesi’ni ve Şam Sultan Selim Camii'ini inşa ettirmiş, Muhyiddin İbn Arabi'nin türbesini de bulup yaptıran Yavuz Selim hükümdarlığı boyunca da kültürel tarihe büyük katkı sağlamıştır.