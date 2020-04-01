Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz’in hayatı…
Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz’in hayatı…
Fransız Chodkiewicz, kendi çabalarıyla Arapça öğrenmiş; İslam düşünce tarihinin önemli ismi İbnü'l Arabi'nin öğretileri ile tanışması, onda derin bir Allah ve Peygamber aşkı doğurmuş ve İslam ile müşerref olmuştu. Chodkiewicz yaptığı çalışmalarla Batı ve İslam dünyasında İbn'ül Arabi'ye dair oluşan olumsuz fikirlerin yanlış olduğunu gün yüzüne çıkarmıştı. Kaleme aldığı eserler, İngilizce, Arapça ve Türkçe gibi birçok dile çevrildi. Peki, Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz'in hayatı…
Giriş Tarihi: 01.04.2020
17:16
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
16:31