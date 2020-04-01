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Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz’in hayatı…

Fransız Chodkiewicz, kendi çabalarıyla Arapça öğrenmiş; İslam düşünce tarihinin önemli ismi İbnü'l Arabi'nin öğretileri ile tanışması, onda derin bir Allah ve Peygamber aşkı doğurmuş ve İslam ile müşerref olmuştu. Chodkiewicz yaptığı çalışmalarla Batı ve İslam dünyasında İbn'ül Arabi'ye dair oluşan olumsuz fikirlerin yanlış olduğunu gün yüzüne çıkarmıştı. Kaleme aldığı eserler, İngilizce, Arapça ve Türkçe gibi birçok dile çevrildi. Peki, Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz'in hayatı…

Giriş Tarihi: 01.04.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 16:31
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MICHEL CHODKIEWICZ KİMDİR?
MICHEL CHODKIEWICZ KİMDİR?

Michel Chodkiewicz, 1929 yılında Paris'te 6 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Sulh hâkimi bir babanın oğlu olan Michel Chodkiewicz, eğitiminin çoğunu Paris'te tamamladı ve üniversiteden mezun olduktan sonra seyahat etmeye başladı.

1951'de İtalyan asıllı olan şimdiki eşi ile dünya evine girdi. Bir yandan çalışıp ailesine bakmaya ve yayıncılık yapmaya başladı.

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KENDİ ÇABALARIYLA ARAPÇA ÖĞRENDİ
KENDİ ÇABALARIYLA ARAPÇA ÖĞRENDİ

Kendi çabalarıyla Arapça öğrenen Michel Chodkiewicz, İspanyol araştırmacı Asín Palacios'un tercüme ettiği eserler sayesinde, 12'nci yüzyılın ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi ile tanıştı.

Romen asıllı bir Şâzelî şeyhi olan Michel Valsan, İbnü'l-Arabi'nin öğretilerini anlaması konusunda Michel Chodkiewicz'e yardımcı oldu. Bu çalışmalar onda derin bir Allah ve Peygamber aşkı doğurdu.

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İBNÜ’L ARABİ ÇALIŞMALARI ONU İSLAM İLE TANIŞTIRDI
İBNÜ’L ARABİ ÇALIŞMALARI ONU İSLAM İLE TANIŞTIRDI

Mağrip'e yaptığı ilk seyahatten itibaren Müslüman toplumla temas eden Michel Chodkiewicz, bu araştırmalarını Mısır, Türkiye, Endonezya gibi ülkelere yaptığı seyahatlerle derinleşti.

Bu seyahatler kendisine tasavvufu keşfetme fırsatı sundu. Şeyhü'l Ekber'in öğretisi ve onunla kurduğu özel ilişki sayesinde İslam ile müşerref oldu.

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ÖMRÜNÜ İBNÜ’L ARABİ’Yİ ANLATMAYA ADADI
ÖMRÜNÜ İBNÜ’L ARABİ’Yİ ANLATMAYA ADADI

Michel Chodkiewicz, editör olarak devam eden profesyonel yaşantısına paralel olarak, İbnü'l Arabi'nin kaleme aldığı Futûhât-ı Mekkiyye ve Fusûsu'l Hikem üzerine kişisel çalışmalar yaptı.

Bu alanda yapılan çalışmaların eksikliğinden dolayı, metodoloji konusundaki sorunları çözebilmeyi ana amacı haline getirdi. Chodkiewicz, Batı'da ve İslam dünyasında İbnü'l-Arabi hakkında oluşan yanlış fikirleri düzeltmesiyle biliniyordu.

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ESERLERİ PEK ÇOK FARKLI DİLE ÇEVRİLDİ
ESERLERİ PEK ÇOK FARKLI DİLE ÇEVRİLDİ

Michel Chodkiewicz'in başlıca çalışma alanları, İbnü'l-Arabî doktrini ve Müslüman toplumlarda veliliğin tarihidir.

Michel Chodkiewicz'in çok sayıda makalesi ve kitapları yayınlanmış ve İngilizce, Arapça, Türkçe gibi birçok dile çevrilmiştir.

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