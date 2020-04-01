Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz’in hayatı…

Mağrip'e yaptığı ilk seyahatten itibaren Müslüman toplumla temas eden Michel Chodkiewicz, bu araştırmalarını Mısır, Türkiye, Endonezya gibi ülkelere yaptığı seyahatlerle derinleşti.

Bu seyahatler kendisine tasavvufu keşfetme fırsatı sundu. Şeyhü'l Ekber'in öğretisi ve onunla kurduğu özel ilişki sayesinde İslam ile müşerref oldu.