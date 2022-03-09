Doğum Tarihi 1855
Doğum Yeri Bulgaristan
Ölüm Tarihi 29 Ocak 1946
Ölüm Yeri İstanbul
◼️ Bulgaristan'ın Tırnova kasabasında 1855'te doğan İsmail Fenni Ertuğrul, ilk öğretimden itibaren İslami ilimler konusunda dersler aldı.
◼️ Yetenekli bir öğrenci olan Ertuğrul, henüz 15 yaşında iken güzel yazısı sayesinde devlet memuriyetine atandı ve muhasebe kaleminde çalıştı.
◼️ Görev esnasında hem muhasebe hem de musiki öğrenen Ertuğrul, Dede Efendi'nin talebesi Meytabzade'nin öğrencisi olan Cudi Efendi'den de musiki dersleri aldı. İlerde önemli bir bestekar olacak Ertuğrul, genç yaşında bu yeteneğinin temellerini attı.
◼️ Savaş, Ertuğrul'un dolu dolu geçirdiği gençlik yıllarını baltaladı. Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkanlar'daki istilalar, Ertuğrul'un 20 yaşında başkent İstanbul'a göç etmesine sebep oldu.
◼️ Bir ilim merkezi olan İstanbul'da artık kendisini yeni bir yaşam bekliyordu. Bulgaristan'da olduğu gibi İstanbul'da da memuriyet hayatına devam eden Ertuğrul, daha sonrasında Fransa ile resmi yazışmaları yürütecek memurlar yetiştirme sebebiyle açılan lisan mektebinden mezun oldu.
◼️ Dil mektebinden mezun olduktan sonra döneminde çok revaçta olmamasına rağmen İngilizce eğitimi de aldı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca olmak üzere dört dil öğrendi.
◼️ İlk gençlik yıllarında öğrendiği muhasebe alanı yaşamı boyunca Ertuğrul'a büyük katkılar sundu. Nitekim sonrasında Mâbeyn-i Hümâyun bütçesini hazırlayan komisyonda ve Şirket-i Hayriyye'nin hesaplarını inceleyen komisyonda da görev yaptı.
◼️ Felsefe alanında çalışmalar yapan Ertuğrul'un temel düşüncesi, materyalizmin reddi ve vahdet-i vücud anlayışının benimsenmesine dayanır. Tasavvufa duyduğu merak sayesinde "üstadım" olarak varsaydığı İbni Arabi'den ilhamla eserler kaleme almıştır.
◼️ Ertuğrul, materyalizm felsefesinin yaygınlaşmaya başladığı döneminde fikirleriyle İslam düşmanlarına karşı büyük bir mücadele vermiştir.
◼️ Ruhçu ve maneviyatçı bir düşünceyi savunan Ertuğrul'a göre varlık; ebedi ve ezeli, bir olan Allah'ın ta kendisidir. Allah haricindeki diğer varlıklar ise O'nun sıfatlarının yalnızca bir görünüşüdür.
◼️ Ertuğrul'u pek çok mutasavvıftan ayıran yönü ise vahdet-i vücud felsefesinde Kur'an-ı Kerim ve hadis kaynaklı ilerlemesidir. Yazar, tasavvufun kaynağı olarak sunulan, Hint, Yunan ve İran menşeli fikirleri reddeder.
◼️ Çünkü Ertuğrul'a göre vahdet-i vücud, çoğunlukla aralarında büyük benzerlik varmış gibi sunulan ve dikte edilen panteizmden keskin çizgilerle ayrılır. Panteizmde tabiat bir ilah konumundadır. Nesnelerin doğasında geçicilik olduğu için tabiata bu denli kutsiyet atfetmek maddecilikten manaya geçişi ve asıl hakikate ulaşmayı engeller.
İsmail Fenni Ertuğrul'un diğer eserleri şöyledir:
➡"Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali" (Materyalizmin İflası ve İslam),
➡"Kitabı-ı İzale-i Şükuk" (Şüpheleri Giderme Kitabı),
➡"Vahdet-i Vücud ve Muhiddin-i Arabi",
➡"Küçük Kitapta Büyük Mevzular" (İman Suallere Cevaplar), "Enver-i Hakikat" (Hakikat Nurları)"