İyi bir felsefe okuru olmanız için 5 ipucu

Var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına gelen felsefe esas itibarıyla bir eleştiri ve sorgulama, karşılıklı bir tartışma faaliyetidir.

◾ Felsefe insanın iki temel yeteneğini konu edinir, bunlar "bilmek" ve "yapmak"tır. Biz kendimiz olarak bilmek ve yapmayı doğru kavrarsak, felsefe disiplinine güzel bir giriş yapmış oluruz. Düşünerek bulduğumuz veya edindiğimiz bilginin en gerçekçi bilgi olarak karşımıza çıktığını fark ederiz. Çünkü tamamen bize aittir. Dışarıdan gelen her türlü dokümana açık oluruz ki böylece aktif şekilde öğrenmeye, dinlemeye, tartışmaya ve yazmaya gayret ederiz. İyi bir felsefe okuru olabilmemiz için insanların söyledikleriyle değil, düşünerek kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğini öğreniriz. Çünkü felsefe kendi içinde, oldukça bulanık görünen düşüncelerle boğuşmaktır.

O halde ilk ipucu; pasif değil aktif olmak!

◾Yalnızca başka birinin düşüncelerini almakla yetinmeyip, okuduklarımız hakkında düşünmemiz ve onları sorgulamamız gerekir. Eleştirel düşünce, detayları daha iyi hatırlamayı sağlar. Bir uyarıcı görevi görür. Okuduklarınızla etkileşime girmeden ilerlerseniz, bilgiler büyük olasıklıkla sizin için ölü kalacaktır. Ve siz ksıa sürede uykuya dalmış olacaksınızdır.

Ne yapabilirsiniz?

- Not alın.

- Size ilginç gelen yerleri ayırın.

- Kuşkularınızı ve itirazlarınızı bir kenara yazın.

- Tartışın, sor sorun. (Yazar haklı mı? gibi...)

- Ayrıntılı düşünmeye zaman ayırın.

- Alternatif açıklamalar yapın, uygun teoriler arayın.

Derinlere inmeden okursanız fazla ileriye gidemezsiniz.

Örneğin; Aristoteles'in bazı düşünceleri doğrudan doğruya Platon'la olan anlaşmazlıklardan çıkmıştır. Kant'ın bazı düşünceleri de Hume'un eserlerini okuyunca tetiklenmiştir.