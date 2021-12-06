İyi bir felsefe okuru olmanız için 5 ipucu
Felsefi metinler yeni başlayanlar için ilk başta karışık gelse de doğru yöntemler izlendiğinde bu karışıklık kolayca giderilebilir. Deyim yerindeyse iyi bir düşünür olmak mümkündür. Felsefi bir metin okurken öncelikle filozof gibi düşünmek gerekir. Çünkü insanın muhtaç bulunduğu ve aramakta olduğu
gerçeği yakalamaya çalışan felsefe, eylemlerimizin değerini ve nasıl olması gerektiğini araştırır. Bu yazımızda sizlere iyi bir felsefe okuru olmanız için bilmeniz gereken 5 ipucundan bahsedeceğiz.
Giriş Tarihi: 06.12.2021
01:55
Güncelleme Tarihi: 06.12.2021
08:02
Var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına gelen felsefe esas itibarıyla bir eleştiri ve sorgulama, karşılıklı bir tartışma faaliyetidir.
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Felsefe insanın iki temel yeteneğini konu edinir, bunlar "bilmek" ve "yapmak"tır. Biz kendimiz olarak bilmek ve yapmayı doğru kavrarsak, felsefe disiplinine güzel bir giriş yapmış oluruz. Düşünerek bulduğumuz veya edindiğimiz bilginin en gerçekçi bilgi olarak karşımıza çıktığını fark ederiz. Çünkü tamamen bize aittir. Dışarıdan gelen her türlü dokümana açık oluruz ki böylece aktif şekilde öğrenmeye, dinlemeye, tartışmaya ve yazmaya gayret ederiz. İyi bir felsefe okuru olabilmemiz için insanların söyledikleriyle değil, düşünerek kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğini öğreniriz. Çünkü felsefe kendi içinde, oldukça bulanık görünen düşüncelerle boğuşmaktır.
O halde ilk ipucu; pasif değil aktif olmak!
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Yalnızca başka birinin düşüncelerini almakla yetinmeyip, okuduklarımız hakkında düşünmemiz ve onları sorgulamamız gerekir. Eleştirel düşünce, detayları daha iyi hatırlamayı sağlar. Bir uyarıcı görevi görür. Okuduklarınızla etkileşime girmeden ilerlerseniz, bilgiler büyük olasıklıkla sizin için ölü kalacaktır. Ve siz ksıa sürede uykuya dalmış olacaksınızdır.
Ne yapabilirsiniz?
- Not alın. - Size ilginç gelen yerleri ayırın. - Kuşkularınızı ve itirazlarınızı bir kenara yazın. - Tartışın, sor sorun. (Yazar haklı mı? gibi...) - Ayrıntılı düşünmeye zaman ayırın. - Alternatif açıklamalar yapın, uygun teoriler arayın.
Derinlere inmeden okursanız fazla ileriye gidemezsiniz.
Örneğin; Aristoteles'in bazı düşünceleri doğrudan doğruya Platon'la olan anlaşmazlıklardan çıkmıştır. Kant'ın bazı düşünceleri de Hume'un eserlerini okuyunca tetiklenmiştir.
◾ Bir kitabı okurken
eserle ilgili kabataslak bir fikir edinin.
-Mesela
başlıktan başlayın. Eğer iyi seçilmişse benimsenen bakış açısı hakkında genel bir fikir verecektir. -Bir eserin arka kapağı da ana konu hakkında bilgi verebilir. - Giriş bölümü de iyi bir bilgi kaynağıdır. Pek çok yazar giriş bölümünü kitabın haritası olarak kullanır. -Eserlerin sonuç bölümleri de önemlidir, başlamadan önce sonuç bölümlerini okumaktan çekinmeyin. Yazarın nereye vardığını bilmek, genel bir fikir edinmeniz açısından size yardım edecektir. -Eserle ilgili eleştirilere göz gezdirin.
Size felsefeyi sevdirecek 18 kitap
◾ İlk okumada her şeyi anlamadığınızı fark ettiğinizde
endişeye kapılmayın. Bu birkaç kez okumanız gerektiğinin sinyalidir.
-Hatta en zor kısma gidin ve tekrar okuyun. Daha sonra başa dönün. Bu karmaşıklığı biraz daha berraklaştıracaktır.
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Okuduğunuz her şeyi anlamaya çalışarak Küçük bir öneri verelim. yavaş okursanız, ana konunun izini kaybedebilirsiniz. Önce genel göz gezdirmek daha sonra hızla tamamını okumak ve g erekli yerlere göz atmak çok daha tasarruflu bir okuma imkânı verebilir. İlk ve son paragraflara da önem verin. Ana metni bu kısımlarda bulabilirsiniz.
-Yine de bir anlam karmaşası yaşıyorsanız,
mola zamanınız gelmiş olabilir. Zamana takılmayın, nitelik her zaman daha önemlidir. Kitaba boş ve anlamsız bakmak yerine 10 dakikalık bir mola sizi her zaman kurtarır.
Minik bir ipucu daha…
*Birçok önemli filozof çoğunlukla yürürken düşünmüştür.
◾ Okuduğunuz her neyse bir kitap olabilir ya da bir makale olabilir. Yazıda birden çok kez geçen anahtar kelimeleri tespit edin. Anlamlarını bilmiyorsanız araştırın. O kelimelerle ilgili bir fikriniz yoksa okuduğunuz felsefi bir metni anlamanız zorlaşacaktır. Bir ya da daha fazla felsefe sözlüğünden yararlanın.
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her kelime için vakit kaybetmemeniz gerektiği… Bu okumanıza zarar verebilir. Eğer aynı sözcük ya da ifade sürekli karşınıza çıkıyorsa bunu kontrol etmek için zaman ayırın. Dikkat etmeniz gereken nokta
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Sıradan bir sözcüğü anlamanız felsefi metinlerde pek işinize yaramaz. Bunun için zaman ayırmanız daha yararlı olacaktır. felsefi sözcüklere
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Şu noktadan da bakmak gerekir ki; felsefe yapmayı ya da iyi bir felsefe okuru olmayı istiyorsanız konunun söz dağarcığını anlamayı ve etkili bir biçimde kullanmayı bilmeniz gerekir. F elsefe okurken bunu olabildiğince erken yapmak önemlidir. Felsefenin söz dağarcığına hâkim olmazsanız çoğu anlam size uğramadan yolunu değiştirecektir.
Felsefe ile ilgilenenlerin bilmesi gereken 20 terim dosyamıza buradan ulaşabilirsiniz.
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Felsefe; varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikri faaliyetler bütünüdür. En kısa tanımı ile, bir düşünsel etkinlik , doğru ve tutarlı akıl yürütmedir. Düşünce bilimi olarak tanımlanan felsefenin temeli, Temelinde sonu gelmeyen merak olan düşünce edimi olarak felsefe, her olgu ve kavramı kendine konu edinebilir. soru sormak ile başlar.
◾Felsefede bazen sorulan sorulara yanıt alınamaz ama felsefedeki ilerleme de zaten bu sayede olur.
Felsefenin kökeninde zor sorular vardır ama çoğu da eksiksiz yanıtları olmayan temel sorulardır. Örneğin; Özellikle yanlış sorular sorduğumuzda... gerçeklik nedir? gibi...
◾Bu soruları sormak
zamanınızdan çalmaz aksine bu soruları sormaya hazır değilseniz muhtemelen yanlış bir yolda ilerliyorsunuzdur. Aptal görünme pahasına da olsa açıkça sormaktan çekinmeyin. Nitekim bazen en basit sorular, sorulması gereken en önemli sorulardır.
◾Tabi sorulara aldığınız yanıtlar da önemli... Aldığınız her yanıta verebileceğiniz bir cevabınızın da olması gerekir. Sorduğunuz sorudan veya aldığınız yanıttan not edilecek bir şey çıkmadığını düşünürseniz kaygılanmayın. Çoğu kez bizzat bu süreçlerin kendisi pratik yapmanız açısından çok önemli bir fırsat olacaktır.
Kısacası iyi bir felsefe okuru olmanın yolu iyi bir pratik yapmaktan geçiyor. Felsefe zor bir faaliyettir ancak keyifli tarafları da çoktur. Kazandığınız düşünce berraklığı en değerli yetenekleriniz arasında yer alacaktır.
Özge Özkul Yararlandığım ve tavsiye ettiğim kaynak: Nigel Warburton, Felsefe Okuma Rehberi
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