Bir Medeniyetin Mimarisi: Büyük Selçuklu Eserleri
Büyük Selçuklu Devleti, siyasi gücünün yanı sıra mimari unsurlarıyla da Türk-İslam medeniyetinin gelişimine önemli bir iz bıraktı. İran'dan Horasan'a, Rey'den Bağdat'a uzanan geniş coğrafyada inşa edilen camiler, medreseler, türbeler ve kervansaraylar; dönemin estetik anlayışını, teknik bilgisini ve kültürel zenginliğini yansıttı. Tuğla işçiliği, görkemli kubbeler, dört eyvanlı planlar ve ince süslemelerle şekillenen bu yapılar, Selçuklu mimarisinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken sonraki yüzyıllara bırakılan en estetik miraslardan biri oldu.
🔹 İsfahan Cuma Camii, İran'da bulunan ve Büyük Selçuklu mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan yapılardan biridir. İsfahan'ın 1051 yılında Selçuklular tarafından ele geçirilmesinin ardından şehir, Sultan Melikşah döneminde başkent hâline geldi.
🔹 Caminin en önemli inşa faaliyetleri de 1072-1092 yılları arasında Sultan Melikşah döneminde gerçekleşti. Yapı, mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı avlu planıyla dikkat çekiyor.
🔹 Nizamülmülk, 1080 yılında caminin güney bölümüne büyük bir kubbe yaptırırken onun siyasi rakibi Tacülmülk, 1088 yılında kuzey bölümüne ikinci bir kubbe ekletti. Aynı yıl Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun adına da kubbeli bir bölüm inşa edildi. Caminin yapımında ağırlıklı olarak tuğla kullanıldı; geometrik süslemeler ve gelişmiş tuğla işçiliği ön plana çıktı.
🔹 Yapı, 1121 yılında çıkan yangında büyük zarar gördü ancak kısa sürede yeniden inşa edildi. 12. yüzyılda yapılan eklemelerle dört eyvanlı avlu planı tamamlandı. Sonraki dönemlerde de çeşitli onarım ve süslemeler gerçekleştirildi. İsfahan Cuma Camii, özellikle kubbe ve eyvan mimarisiyle Selçuklu sanatının gelişimini yansıtıyor. İran, Anadolu ve Mısır cami mimarisi üzerinde de önemli etkiler bıraktı.
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NASIL KURULDU? BÜYÜK SELÇUKLU'NUN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI
🔹 Nizamülmülk Kubbesi, İran'ın İsfahan şehrindeki İsfahan Cuma Camii içerisinde bulunan önemli eserlerinden biridir. Sultan Melikşah döneminde, 1080 yılında Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından yaptırıldı. Caminin güney bölümünde, mihrap önünde yer alan kubbe, mimar Ebü'l-Feth tarafından inşa edildi.
🔹 Kare planlı bir mekân üzerine oturtulan kubbenin yapımında tuğla kullanıldı. Taşıyıcı ayaklar ve kemerler büyük bir ustalıkla düzenlenirken kubbeye geçişte üç dilimli tromplardan yararlanıldı.
🔹 Geniş ölçüleri, sağlam yapısı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken eser, Selçuklu mimarisinin ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Özellikle mihrap önü kubbeli cami mimarisinin gelişiminde etkili oldu ve sonraki dönemlerdeki Türk-İslam mimarisine örnek teşkil etti.
🔹 Tacülmülk Kubbesi, İran'ın İsfahan şehrinde bulunan İsfahan Cuma Camii'nin kuzey bölümünde yer alıyor. Sultan Melikşah döneminde, 1088 yılında vezir Tacülmülk tarafından yaptırıldı. Kare planlı bir mekân üzerine inşa edilen kubbe, yaklaşık 10 metre çapa sahip.
🔹 Yapının en dikkat çekici özellikleri arasında tuğla işçiliği, geometrik süslemeleri ve kubbeye geçişte kullanılan mimari teknikler bulunuyor. Tuğlaların farklı biçimlerde yerleştirilmesiyle estetik bir görünüm elde edildi. Nizamülmülk Kubbesi ile aynı camide yer alan bu yapı, daha küçük ölçülerine rağmen dengeli mimarisi ve ince işçiliğiyle öne çıkıyor. Tacülmülk Kubbesi, Büyük Selçuklu döneminin önemli mimari başarılarından biri olarak kabul ediliyor.
NİZAMÜLMÜLK VE TACÜLMÜLK ARASINDA NELER YAŞANDI?
🔹 Bağdat Nizamiye Medresesi, 1067 yılında Vezir Nizamülmülk tarafından yaptırıldı. Bağdat'ta bulunan medrese, İslam dünyasının önemli eğitim kurumları arasında yer aldı. Dinî ilimlerin yanı sıra çeşitli bilim dallarının öğretildiği bir eğitim merkezi olarak faaliyet gösterdi.
🔹 Mimari açıdan dönemin Selçuklu medrese anlayışını yansıtan yapıda derslikler, öğrenci odaları ve eğitim alanları bulunuyordu. Selçuklu medrese mimarisinde yaygın olan avlulu plan anlayışı, eyvanlar ve tuğla kullanımı bu dönemin temel özellikleri arasında yer alıyordu.
🔹 Medresenin özgün mimari ayrıntıları günümüze ulaşmadığı için planı ve süslemeleri hakkında kesin bilgiler sınırlı. Bağdat Nizamiye Medresesi, eğitim sisteminin kurumsallaşmasına katkı sağlayarak dönemin önemli bilim insanlarını ve öğrencilerini bir araya getirdi. Böylece Büyük Selçuklu Devleti'nin bilim, kültür ve eğitim hayatının gelişmesinde önemli rol oynadı.
🔹 Ribat-ı Şerif, 1114-1115 yıllarında Horasan bölgesinde inşa edilen önemli bir kervansaray örneği. Dönemin sanatsal özelliklerini yansıtan süslemeleri, tuğla işçiliği ve kitabeleriyle dikkat çekiyor.