1 /11 İsfahan Ulu Camii















🔹 İsfahan Cuma Camii, İran'da bulunan ve Büyük Selçuklu mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan yapılardan biridir. İsfahan'ın 1051 yılında Selçuklular tarafından ele geçirilmesinin ardından şehir, Sultan Melikşah döneminde başkent hâline geldi.

🔹 Caminin en önemli inşa faaliyetleri de 1072-1092 yılları arasında Sultan Melikşah döneminde gerçekleşti. Yapı, mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı avlu planıyla dikkat çekiyor.

🔹 Nizamülmülk, 1080 yılında caminin güney bölümüne büyük bir kubbe yaptırırken onun siyasi rakibi Tacülmülk, 1088 yılında kuzey bölümüne ikinci bir kubbe ekletti. Aynı yıl Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun adına da kubbeli bir bölüm inşa edildi. Caminin yapımında ağırlıklı olarak tuğla kullanıldı; geometrik süslemeler ve gelişmiş tuğla işçiliği ön plana çıktı.

🔹 Yapı, 1121 yılında çıkan yangında büyük zarar gördü ancak kısa sürede yeniden inşa edildi. 12. yüzyılda yapılan eklemelerle dört eyvanlı avlu planı tamamlandı. Sonraki dönemlerde de çeşitli onarım ve süslemeler gerçekleştirildi. İsfahan Cuma Camii, özellikle kubbe ve eyvan mimarisiyle Selçuklu sanatının gelişimini yansıtıyor. İran, Anadolu ve Mısır cami mimarisi üzerinde de önemli etkiler bıraktı.

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