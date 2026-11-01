Nizamülmülk ve Tacülmülk Arasında Neler Yaşandı?

2 /9 Nizamülmülk'e karşı kurulan ittifak: Terken Hatun ve Tacülmülk işbirliği















◼ Sultan Melikşah'ın saltanat yıllarında Büyük Selçuklu bürokrasisi, köklü bir yapılanmaya giden kudretli vezir Nizamülmülk'ün ve onun Horasanlı kadrolarının mutlak hakimiyeti altındaydı. Devletin mali ve idari kilit noktalarını elinde tutan Nizamülmülk karşısında, Fars kökenli olmasına rağmen kendi siyasi istikbali için Iraklı ve saray çevresindeki muhalif unsurlarla ittifak kuran Tacülmülk güçlü bir alternatif odağı oluşturdu.

◼ Terken Hatun ile kurduğu yakın siyasi ortaklık, onun saray içerisindeki nüfuzunu katbekat artırdı. Nizamülmülk'ün devlet kaynaklarını dervişlere ve fakihlere aktarmasını ustaca bir manipülasyonla sultanın gözünde eleştiri konusu yapan Tacülmülk, "Bu parayla devasa bir ordu kurulsa İstanbul bile fethedilirdi" argümanıyla Melikşah'ın tereddüde düşmesini sağladı.

Terken Hatun kimdir?

Batı Karahanlı hükümdarı İbrahim Tamgaç Han'ın kızı ve Sultan Melikşah'ın güçlü eşi olan Terken Hatun; küçük yaştaki oğlu Mahmud'u tahta geçirmek amacıyla Nizamülmülk ve Berkyaruk'a karşı yürüttüğü kararlı, siyasi ve hırslı iktidar mücadeleleriyle tanınan dönemin en nüfuzlu hatunlarından biridir.