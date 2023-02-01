10 Çeşme 10 Hikaye 10 Mimari

➤ Medeniyetlerin üstünlük seviyesinin ve sosyal gelişmişliğin bir tezahürü olan çeşmeler, topluma fayda sağlamak ve yaptırana sadaka-i cariye olmak noktasında önemli ve hususan uhrevi bir iştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nde oldukça gelişmiş olan bu kavram hayatları boyunca hayır duaları ile anılmak isteyen padişahların, paşaların ve devlet adamlarının başvurduğu bir hayrat kapısı olmuştur.

📌 Sadaka-i cariye nedir?

Sadaka-i cariye, bir ırmağın akışı gibi akışı devam eden sadakalar için kullanılır. Vakıf kurma, cami, sebil, çeşme, köprü, medrese yaptırma vb. istifade ettikçe hayrı akmaya devam eden tasadduklar buna örnektir.