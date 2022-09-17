Osmanlı'nın Alman komutanı: Liman von Sanders

🔷 Liman von Sanders, Hitler'den çok önce doğar. Bu isimden önce doğması onun Almanya'da rahat yaşam sürmesi açısından önemlidir. 1855 yılında Polonya sınırlarında yer alan Slupsk'ta doğan Liman, Yahudi bir ailenin çocuğudur. Yüksek bir mevkiye sahip olan ailesi, onu diğer aristokrat çocuklar gibi Sanders'taki askeriyeye gönderir.

🔷 1874 yılında, 19 yaşındayken Essen Muhafız Birliği'nde subaylığa başlar. 1877 tarihinde Amelie von Sanders ile evlenir. Bu evlilik sonrası soyadı "von Sanders" olarak değişir.

🔎Asilzade nedir?

Soylu anlamına gelen bu kelime, Avrupa'da belli bir soydan gelen insanların farklı muamele görerek daha iyi bir yaşam sürmelerine olanak tanımıştır.

🔎 Eşinin soyadı neden aldı?

Yahudilerde soy kadından devam ettiği kabul edilir. Bu anlayışa göre eşinin soyadını alması doğal bir durumdur.

📌 Hitler ne yapmıştı?

Nazi yönetimi kuran Hitler, Yahudilerden nefret eden bir antisemist liderdi. Almanya'da bulunan Yahudilere yaşam imkanı vermeyerek katleder ve işkencelere maruz bırakır.