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Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

  • Doğum Tarihi 1889
  • Doğum Yeri Londra
  • Ölüm Tarihi 1977
  • Ölüm Yeri İsviçre

Bastonu, melon şapkası, büyük ayakkabıları, bol pantolonu ve sakar halleriyle tanıdığımız Charlie Chaplin yani namı diğer Şarlo 16 Nisan 1889′da, Londra’da doğdu. 
Charlie Chaplin

Gençliği

Chaplin’in annesi tiyatrocudur ve bu sayede henüz beş yaşındayken şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Annesi ağır bir hastalığa yakalanan Chaplin, yaşamını bakımevi ve sokaklarda geçirdi.

Charlie Chaplin

Ölümü

Hafızalarımızda yer edinen Chaplin, 25 Aralık 1977’de 88 yaşındayken uykusunda yaşamını yitirdi.
Charlie Chaplin

Sinemaya başlaması

Yaşadığı zorlukları tiyatroya tutunarak atlatan isim, 1913′ te Amerika’ya gitti ve sinemaya başladı.
Charlie Chaplin

Şarlo tiplemesi

Aldığı rollerin birinde ortaya çıkardığı doğaçlama tiplemesiyle dikkatleri üzerine topladı. Bu, bıyığı, bastonu ve sakar halleriyle tanıdığımız Şarlo’ydu.

Charlie Chaplin

Katıldığı Yarışma

Şarlo, sinema tarihinde belki de taklidi en çok yapılan tiplemelerden oldu. Öyle ki zamanında Charlie Chaplin’e en çok benzeyenler yarışması dahi düzenlendi. Hatta bu yarışmaya Chaplin’in kendisi de katıldı. Birinci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Chaplin kendine benzeyenler arasında üçüncü oldu.
Charlie Chaplin

En bilinen filmleri

Komik olduğu kadar hüzünlü, içten tavırları ile izleyenlerin kalbinde yer edinen Şarlo, 60’dan fazla filme imza attı. Güldürüyü toplumsal sorunlara dikkat çekme noktasında bir araç olarak kullanan ismin en bilinen filmleri, “Altına Hücum”, “Modern Zamanlar”, “Büyük Diktatör”dür.

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