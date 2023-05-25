Charlie Chaplin
Charlie Chaplin
- Doğum Tarihi 1889
- Doğum Yeri Londra
- Ölüm Tarihi 1977
- Ölüm Yeri İsviçre
Bastonu, melon şapkası, büyük ayakkabıları, bol pantolonu ve sakar halleriyle tanıdığımız Charlie Chaplin yani namı diğer Şarlo 16 Nisan 1889′da, Londra’da doğdu.
Gençliği
Chaplin’in annesi tiyatrocudur ve bu sayede henüz beş yaşındayken şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Annesi ağır bir hastalığa yakalanan Chaplin, yaşamını bakımevi ve sokaklarda geçirdi.
Ölümü
Hafızalarımızda yer edinen Chaplin, 25 Aralık 1977’de 88 yaşındayken uykusunda yaşamını yitirdi.
Sinemaya başlaması
Yaşadığı zorlukları tiyatroya tutunarak atlatan isim, 1913′ te Amerika’ya gitti ve sinemaya başladı.
Şarlo tiplemesi
Aldığı rollerin birinde ortaya çıkardığı doğaçlama tiplemesiyle dikkatleri üzerine topladı. Bu, bıyığı, bastonu ve sakar halleriyle tanıdığımız Şarlo’ydu.
Katıldığı Yarışma
Şarlo, sinema tarihinde belki de taklidi en çok yapılan tiplemelerden oldu. Öyle ki zamanında Charlie Chaplin’e en çok benzeyenler yarışması dahi düzenlendi. Hatta bu yarışmaya Chaplin’in kendisi de katıldı. Birinci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Chaplin kendine benzeyenler arasında üçüncü oldu.
En bilinen filmleri
Komik olduğu kadar hüzünlü, içten tavırları ile izleyenlerin kalbinde yer edinen Şarlo, 60’dan fazla filme imza attı. Güldürüyü toplumsal sorunlara dikkat çekme noktasında bir araç olarak kullanan ismin en bilinen filmleri, “Altına Hücum”, “Modern Zamanlar”, “Büyük Diktatör”dür.