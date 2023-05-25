Şarlo, sinema tarihinde belki de taklidi en çok yapılan tiplemelerden oldu. Öyle ki zamanında Charlie Chaplin’e en çok benzeyenler yarışması dahi düzenlendi. Hatta bu yarışmaya Chaplin’in kendisi de katıldı. Birinci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Chaplin kendine benzeyenler arasında üçüncü oldu.