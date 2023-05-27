Oluşturduğu Şarlo tiplemesi ile tanıdığımız yönetmen Charlie Chaplin, sinema dünyasının önemli isimlerinden biridir. Komik, içten halleri ile izleyenlerin kalbinde yer edinen Şarlo kimdir? Gelin anlatalım...

◾ Baston, melon şapka, büyük ayakkabılar ve bol pantolon desem? Tabii ki bu, sakar halleriyle tanıdığımız Charlie Chaplin yani namı diğer Şarlo...

◾ Oluşturduğu tipleme ile gönüllerde taht kuran isim, oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, komedyen, yazar, film müziği bestecisi ve aynı zamanda kurgucudur.

◾ 16 Nisan 1889′da, Londra'da doğan Chaplin'in annesi tiyatrocuydu. Bu sayede henüz beş yaşındayken şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Annesi ağır bir hastalığa yakalanan Chaplin, yaşamını bakımevi ve sokaklarda geçirdi. Yaşadığı zorlukları tiyatroya tutunarak atlatan isim, 1913′ te Amerika'ya gitti ve sinemaya başladı.

◾ Aldığı rollerin birinde ortaya çıkardığı doğaçlama tiplemesiyle dikkatleri üzerine topladı. Bu, bıyığı, bastonu ve sakar halleriyle tanıdığımız Şarlo'ydu.

◾ Sinema tarihinde belki de taklidi en çok yapılan tiplemelerden oldu. Öyle ki zamanında Charlie Chaplin'e en çok benzeyenler yarışması dahi düzenlendi. Hatta bu yarışmaya Chaplin'in kendisi de katıldı. Birinci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Chaplin kendine benzeyenler arasında üçüncü oldu.

◾ Komik olduğu kadar hüzünlü, içten tavırları ile izleyenlerin kalbinde yer edinen Şarlo, 60'dan fazla filme imza attı. Güldürüyü toplumsal sorunlara dikkat çekme noktasında bir araç olarak kullanan ismin en bilinen filmleri, "Altına Hücum", "Modern Zamanlar", "Büyük Diktatör"dür.

◾ Hafızalarımızda yer edinen Chaplin, 25 Aralık 1977'de 88 yaşındayken uykusunda yaşamını yitirdi.

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