Yusuf İslam
Yusuf İslam
- Doğum Tarihi 21 Temmuz 1948
- Doğum Yeri Londra
Çocukluğu
Babası Yunan Ortodoksu olmasına karşın o, Katolik okulunda eğitim alır. 8 yaşındayken annesi ve babası boşanan isim, bir süre sonra annesi ile İsveç'e döner. 16 yaşındayken okulu bırakır ve sonrasında Sanat Okulu'na girer ama oradan da ayrılır.
Müziğe başlaması
Sahne adı olarak Cat Stevens'i kullanan müzisyen, ilk hit parçasını ve albümünü 18 yaşındayken çıkarır. "I Love my Dog" şarkısı ile tanınan isim, 1966 yılında "Matthew and Son" albümünü piyasaya sürer.
Hastalığı
1968 yılında henüz 19 yaşındayken tüberküloza yakalanır. Bu süre zarfında içsel bir değişim ve meditasyon sürecine başlar. Aylarca hastanede yatan ismin müziğe tekrar dönmesi 1970 yılını bulur.
Müzik başarısı
Folk müzik temeline oturttuğu "Mona Bone Jakon" albümünü 1970'te yayımlar. 1970 yılının ikinci yarısında ise "Tea for the Tillerman" albümüyle uluslararası bir başarı yakalar. "Wild World", bu albümdeki en beğenilen ve popüler parça olur.
Kendine has müzik tarzı ile Stevens, 1971'de "Teaser and the Firecat" albümü ile başarısını sürdürür. Albümün hit parçaları "Peace Train", "Morning Has Broken" ve "Moonshadow" gibi şarkılardır. 70'li yıllarda yeni albümler yayımlamaya devam eder.
İslam ile tanışması
1976 yılında geçirdiği bir kaza sonrası boğulmak üzere iken Allah'a yakaran Cat Stevens, 1977'de Müslüman olur. Yıllar sonra verdiğ ibir röportajda o anda aklından geçirdiklerini şöyle ifade eder: ''Oh God! If you save me I will work for you.'' (Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım).
Yusuf İslam oluşu
Ünlü müzisyen Cat Stevens, Müslüman olduktan sonra ismini değiştirerek Yusuf İslam adını alır.
Evliliği
Müslüman olduktan sonra şöhretten ve kariyerinden uzaklaşan Yusuf İslam, evlenir ve kendini hayır işlerine adar. Sahnelerden uzaklaşan isim, müzik şirketlerinden artık albümlerinin dağıtılmamasını rica eder fakat bu talebi reddedilir.
Müziğe dönüşü
1995'te "The Life of the Last Prophet" ile btekrar müziğe başlayan isim kendi plak şirketi "Light of Mountain" ile kayıt yapar. 2000'den itibaren daha genç dinleyici kitlesi için albümler çıkarır. "A is for Allah ve I Look I See" gibi İslam dünyasındaki çocuklar için popüler CD'lerden bazılarının prodüktörlüğünü yapar. 2006 yılında eline gitarını alan isim, 28 yıl sonra değiştirdiği kararı ile önce kendi eski şarkısı olan "Father and Son" şarkısını Ronan Keating ile söyler. Ardından aynı yıl "An Other Cup" albümünü çıkarır. 5 Mayıs 2009'da çıkardığı "Roadsinger" albümü ile olumlu eleştiriler alır.
Son albümü
İngiliz Müslüman müzisyen son albümünü 2014 yılının sonlarında "Tell 'Em I'm Gone" ismi ile piyasaya çıkarır. Yusuf İslam, su an eşi Fauzia Mubarak Ali ve altı çocuğuyla birlikte Londra'da yaşamaktadır.