Yusuf İslam

Folk müzik temeline oturttuğu "Mona Bone Jakon" albümünü 1970'te yayımlar. 1970 yılının ikinci yarısında ise "Tea for the Tillerman" albümüyle uluslararası bir başarı yakalar. "Wild World", bu albümdeki en beğenilen ve popüler parça olur.

Kendine has müzik tarzı ile Stevens, 1971'de "Teaser and the Firecat" albümü ile başarısını sürdürür. Albümün hit parçaları "Peace Train", "Morning Has Broken" ve "Moonshadow" gibi şarkılardır. 70'li yıllarda yeni albümler yayımlamaya devam eder.