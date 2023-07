Yusuf İslam

1995'te "The Life of the Last Prophet" ile btekrar müziğe başlayan isim kendi plak şirketi "Light of Mountain" ile kayıt yapar. 2000'den itibaren daha genç dinleyici kitlesi için albümler çıkarır. "A is for Allah ve I Look I See" gibi İslam dünyasındaki çocuklar için popüler CD'lerden bazılarının prodüktörlüğünü yapar. 2006 yılında eline gitarını alan isim, 28 yıl sonra değiştirdiği kararı ile önce kendi eski şarkısı olan "Father and Son" şarkısını Ronan Keating ile söyler. Ardından aynı yıl "An Other Cup" albümünü çıkarır. 5 Mayıs 2009'da çıkardığı "Roadsinger" albümü ile olumlu eleştiriler alır.