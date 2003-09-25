Edward Said
Edward Said
- Doğum Tarihi 1 Kasım 1935
- Doğum Yeri Batı Kudüs
- Ölüm Tarihi 25 Eylül 2003
- Ölüm Yeri New York
Edward Said, 1 Kasım 1935'te Batı Kudüs'te Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası varlıklı bir iş adamı olan Wadie Said, annesi Nâsıralı Hilda Mûsâ'ydı.
Göç yılları
Ailesi, Filistin'de Araplarla Yahudiler arasındaki gerilimin artışından dolayı endişeye kapıldı ve Aralık 1947'de Mısır'a göç ederek Kahire'ye yerleşti.
İlk eğitimi
Çocukluğunun ilk 12 yılını geçirdiği Kudüs'te, o dönemin önde gelen okullarından biri olan Saint George Akademisi'nde okudu. Ardından Kahire Victoria Koleji'nde eğitimine devam eden Edward Said, 1951'de buradan ayrılıp orta öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts'teki Mount Hermon School'da tamamladı.
Profesör olması
Princeton Üniversitesi'nde 1957'de lisans eğitimini, aynı üniversitede 1960'ta yüksek lisans eğitimini tamamlarken, Harvard Üniversitesi'nden de doktora derecesini aldı. Columbia Üniversitesi'nde 1963'te araştırmacı, 1965'te asistan, 1968'de doçent ve 1970'te profesör oldu; 1989'da Beşerî Bilimler Old Dominion Foundation profesörlüğüne getirildi.
Yabancı dil bilgisi
Arapça ve İngilizcenin yanı sıra Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca da biliyordu.
İlk deneyimi
Bir dönem Arab Studies Quarterly dergisinin editörlüğünü yaptı. New York'taki Dış İlişkiler Konseyi, Amerikan Sanatlar Akademisi ve PEN gibi kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.
Ses getiren eseri
Aydınlanma felsefesi ile sömürgecilik arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serdiği "Oryantalizm" adlı eseri, Arap ve uluslararası entelektüel ortamı zenginleştirirken, bu eser ona küresel bir boyut da kazandırdı. "Oryantalizm" çalışması, yaygın olarak bir İslâm savunması olarak görüldü.
Yürüttüğü faaliyetler
Bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulması için çok ciddi bir mücadele sergileyen Said, 1977'de Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yüksek otoritesi olan Filistin Ulusal Konseyine bağımsız delege olarak katıldı.
Görevinden istifa etmesi
Said, çizgisinde yer aldığı Yasir Arafat'ı, Filistin-İsrail barış görüşmelerinde aşırı teslimiyetçi bir politika izlemekle eleştirerek, yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı Filistin Ulusal Konseyinden istifa etti.
Hayata vedası
Göç ettiği vatanı Filistin'e ve Kudüs'e ancak Amerikan vatandaşlığı aldıktan sonra 1992'de dönebildi. Fakat aynı yıllarda kan kanserine yakalandı. Hastalığı ilerlemeden kısa süre önce yazdığı Yersiz Yurtsuz'u yayınladıktan 4 yıl sonra 25 Eylül 2003'te hayata gözlerini yumdu.New York'ta vefat eden Said'in cenazesi vasiyeti üzerine Lübnan'a getirilerek, başkent Beyrut'un kuzeybatısındaki Brummana'da bulunan Protestan mezarlığına defnedildi.