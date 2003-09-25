Edward Said

Aydınlanma felsefesi ile sömürgecilik arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serdiği "Oryantalizm" adlı eseri, Arap ve uluslararası entelektüel ortamı zenginleştirirken, bu eser ona küresel bir boyut da kazandırdı. "Oryantalizm" çalışması, yaygın olarak bir İslâm savunması olarak görüldü.