Reşat Nuri Güntekin
Reşat Nuri Güntekin
- Doğum Tarihi 25 Kasım 1889
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi , 7 Aralık 1956
- Ölüm Yeri İngiltere
Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul- Osmanlı İmparatorluğu'nda dünyaya gözlerini açtı.
Eğitimi
Babası askeri doktor olan Reşat Nuri Güntekin, babasının mesleğinden dolayı öğrenimini çok farklı şehirlerde bitirdi. Eğitimine ilk olarak Çanakkale'de başladı ve bu dönemde okuduğu Fatma Aliye Hanım'ın "Udi" adındaki romanı onun sanat ve edebiyata olan ilgisini arttırdı.
Edebiyata ilgisi
Çanakkale'deki evlerinde, babasının kütüphanesinde bol bol vakit geçiren Reşat Nuri Güntekin, bu dönemde yazarlığa da heves etmeye başlamıştı. Çanakkale'nin ardından İzmir'deki Frerler okulunda bir süre eğitim aldıktan sonra İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde öğrenim gördü. Yüksek eğitimini ise Darülfünun Edebiyat Şubesi'nde 1912 senesinde bitirdi. Böylece eğitim hayatın yirmi üç yaşında noktalanmış oldu.
Vefatı
Tüm bu işlerin yanında eşzamanlı olarak yazarlığı da sürdüren Güntekin'e, akciğer kanseri teşhisi kondu. Tedavi maksadıyla İngiltere'ye gitse de 7 Aralık 1956 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Reşat Nuri Güntekin, Karacaahmet Mezarlığı'nda medfundur.
İlk eseri
Eğitiminin ardından çeşitli şehirlerde Fransızca ve Türkçe öğretmeni olarak vazife alan Güntekin, I. Cihan Harbi'nin sonlarına doğru yazarlık kariyerine başladı. İlk olarak 1917 senesinde "Eski Ahbap" isimli uzun hikaye ile kariyerine başlayan Güntekin'e ünü getiren eseri ise, 1922 senesinde Vakit Gazetesi'nde yayınlanmaya başlayan "Çalıkuşu" isimli romanıydı.
Gazeteciliği
1931 senesinde maarif müfettişi olan Reşat Nuri Güntekin, 1939-46 yılları arasında da Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bir süre CHP'nin Ankara'da yayınlanan Ulus Gazetesi'nin İstanbul kolu olan Memleket gazetesini çıkardı. Bu işinden sonra da müfettişliğe geri döndü.