Babası askeri doktor olan Reşat Nuri Güntekin, babasının mesleğinden dolayı öğrenimini çok farklı şehirlerde bitirdi. Eğitimine ilk olarak Çanakkale'de başladı ve bu dönemde okuduğu Fatma Aliye Hanım'ın "Udi" adındaki romanı onun sanat ve edebiyata olan ilgisini arttırdı.