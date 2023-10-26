Siyami Ersek

1962 yılında bugün kendi adıyla anılan Haydarpaşa Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’ ni kurdu. Kalp, göğüs ve damar cerrahisinde öncü bir hastane kuran Ersek, birçok ünlü kişinin de bu hastanede tedavi olmasını sağladı. Bu hastanenin tüm imkanları kullanılarak 1963 yılında başarılı ilk açık kalp cerrahisini uyguladı, yine 1966 yılında, aynı anda üç kalp kapakçığını değiştirdi.