Siyami Ersek
Siyami Ersek
- Doğum Tarihi 6 Haziran 1920
- Doğum Yeri Uşak
- Ölüm Tarihi 26 Ekim 1993
- Ölüm Yeri İstanbul
Eğitimi
İlkokulu ve ortaokulu İzmir'de okudu. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu ve okuldan birincilikle mezun oldu. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu mezun olduğu 1938 yılında hemen cerrahi bölümünde hocalarının yanında asistanlığa başladı. 1947 yılında cerrahlık dalında uzmanlığını aldı. İngiltere'ye Göğüs cerrahisi ve anesteziyoloji üzerine çalışmalar yapmak için gitti. Siyami Ersek İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerini biliyordu.
Ölümü
26 Ekim 1993 tarihinde kendi adını taşıyan hastanede kalp ve akciğer yetmezliği sonucunda 73 yaşında vefat etti.
Açık kalp ameliyatını yaptı
Türkiye'de yapılan ikinci açık kalp ameliyatını gerçekleştirdi. Daha önce Kemal Beyazıt tarafından yapılan ilk defa açık kalp ameliyatındaki hasta ameliyattan 18 saat sonra vefat ettiği için, ilk başarılı açık kalp ameliyatı ünvanı genellikle Ersek'e atfedilir.
Siyami Ersek hastanesini kurdu
1962 yılında bugün kendi adıyla anılan Haydarpaşa Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’ ni kurdu. Kalp, göğüs ve damar cerrahisinde öncü bir hastane kuran Ersek, birçok ünlü kişinin de bu hastanede tedavi olmasını sağladı. Bu hastanenin tüm imkanları kullanılarak 1963 yılında başarılı ilk açık kalp cerrahisini uyguladı, yine 1966 yılında, aynı anda üç kalp kapakçığını değiştirdi.
Yayınlar ve konferanslar
UNESCO’nun düzenlediği birçok tıp organizasyonunda seri konferanslar verdi. Bunlar arasında; Pakistan, Hindistan ve İran’ da yaptığı sunumlarda saygınlığını arttırdı. TÜBİTAK üyesi de olan Ersek’ in yayınlamış toplamda 4 kitabı ve 200’ ün üzerinde makalesi vardır.