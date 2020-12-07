Reşat Nuri Güntekin'in çocukluk aşkı: Tiyatro

Çalıkuşu romanıyla ünlenen bu sebeple romancı olarak tanıdığımız Reşat Nuri Güntekin, farklı türlerde de eserler verdi. Tiyatro, Reşat Nuri'nin hayatında önemli bir yer tutsa da romancı kimliğinin gölgesinde kaldı. Oysa usta yazar tiyatroyu çocukluğunun "aşkı" hatta "sıtma"sı olarak nitelendiriyordu. Reşat Nuri, bu sevdanın vermiş olduğu ilhamla da hem tiyatro eserleri, hem de tiyatro ile ilgili birçok makale kaleme aldı. İşte Reşat Nuri Güntekin'in tiyatro sevgisi, görüşleri ve eserlerine dair detaylar…