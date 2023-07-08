Özkan Uğur
Özkan Uğur
- Doğum Tarihi 17 Ekim 1953
- Doğum Yeri İstanbul
- Ölüm Tarihi 8 Temmuz 2023
- Ölüm Yeri İstanbul
Eğitimi
İlkokul eğitimini Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda alan Uğur, burada telli bir müzik aleti olan mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken "Atomikler" adında amatör grup kurar ve dönemin popüler şarkılarını çalarlar.
Müziğe başlaması
Müziğe 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile adım atar. Bundan bir yıl sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başlar.
Kariyeri
1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer alan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan Ter'de çalmaya başlar. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalışır.
Vefatı
2013 yılında lenf kanserini atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görür. 2023'te yaklaşık bir buçuk ay yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur'un vücudu farklı problemler nedeniyle tedavilere yeterli yanıt vermemeye başlar. 8 Temmuz 2023'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder.
İpucu Beşlisi
1971'de Kaygısızlar grubunu kurduğu ancak başarılı olamadığı Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile 1976'da yine İpucu Beşlisi ismi ile bir araya gelir.
MFÖ'nün şöhret yılları
MFÖ grubu bu adıyla 1980'lerde büyük başarı elde eder ve 1984 yılında ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile şöhreti yakalar. Grubun Sarı Laleler, Ali Desidero, Hep Yaşın 19 gibi şarkıları unutulmazlar arasındadır.
İlk oyunculuğu
1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyazperdede ilk defa görünür.
Rol aldığı yapımlar
Dramadan komediye farklı türdeki dizi ve filmlerde başarılı bir oyunculuk performansı sergiler. 2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı "Komser Şekspir"de kamera önüne geçter, 2002'de Suna Pekuysal'la başrolleri paylaştığı "Yeter Anne" isimli dizide oyunculuk yapar.
Başarıları
Cennet Mahallesi dizisinde oynadığı Beter Ali, G.O.R.A filminde üstlendiği Garavel karakterleri ile seyirciden büyük beğeni toplar. 2014 yılında ise "Pek Yakında" adlı sinema filminde rol alır.