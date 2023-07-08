Özkan Uğur

Müziğe 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası ile adım atar. Bundan bir yıl sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başlar.