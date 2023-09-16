Ömer Muhtar, vatanı Libya’yı işgal eden İtalyanlara karşı ciddi bir direniş örneği sergilemiştir. Vatanseverliği ve cesaretinden ötürü “Çöl Aslanı” olarak anılmaya başlanır. Sergilemiş olduğu destansı direnişiyle tüm dünyaya örnek teşkil eden bir isim haline gelir. İşte, Ömer Muhtar’ın mücadele ile geçen hayatı…. Ömer Muhtar, 1860 yılında Libya’nın dağlık bölgesi Cebel Ahdar’da dünyaya gelir.