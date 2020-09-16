Libya'nın sembol ismi Ömer Muhtar'ın mücadelesi
Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle dünya çapında sembol...
Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen "Çöl Aslanı" lakablı Ömer Muhtar'ın idam edilişinin üzerinden tam 89 yıl geçti. Peki, zorlu günlerde Ömer Muhtar neler yaşadı ve nasıl idam edildi? İşte Libya'nın sembol ismi Ömer Muhtar'ın mücadelesi...
Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle dünya çapında sembol...
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Cemil Meriç, "Hiçbir şey görmüyorum" dediğinde sene 1954'tü ve henüz 38 yaşındaydı. Meriç,...