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Libya'nın sembol ismi Ömer Muhtar'ın mücadelesi

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 15:15

Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği destansı direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen "Çöl Aslanı" lakablı Ömer Muhtar'ın idam edilişinin üzerinden tam 89 yıl geçti. Peki, zorlu günlerde Ömer Muhtar neler yaşadı ve nasıl idam edildi? İşte Libya'nın sembol ismi Ömer Muhtar'ın mücadelesi...

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