’2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’ engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belge 8 başlık altında 31 hedef ve 107 eylem alanından oluşuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi", engellilere yönelik 2030 yılına kadar geliştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin detaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yanık, sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belgenin "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluştuğunu anlattı.

"Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yanık, hak temelli yaklaşımı ortaya koyan belgeyle engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri kapsayıcı bir toplum olma anlayışının güçlendirilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

Bakan Yanık şunları kaydetti:

"Engelsiz Vizyon Belgesi'nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Belgenin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesini sağlayacak plana ilişkin hazırlıklar tüm tarafların katılımıyla devam ediyor. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor."