Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Gündem
  • '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek
GÜNDEM

'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Yayınlanma Tarihi: 09.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 13:31
’2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’ engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belge 8 başlık altında 31 hedef ve 107 eylem alanından oluşuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi", engellilere yönelik 2030 yılına kadar geliştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin detaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yanık, sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belgenin "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluştuğunu anlattı.

"Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yanık, hak temelli yaklaşımı ortaya koyan belgeyle engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri kapsayıcı bir toplum olma anlayışının güçlendirilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

Bakan Yanık şunları kaydetti:

"Engelsiz Vizyon Belgesi'nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Belgenin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesini sağlayacak plana ilişkin hazırlıklar tüm tarafların katılımıyla devam ediyor. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Engelsiz Vizyon Belgesi Aile ve Sosyal Hizmetler Türkiye 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi Kapsayıcı eğitim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN