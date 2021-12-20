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SİYASET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanlarına telefonla hitap etti

Yayınlanma Tarihi: 20.12.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanlarına telefonla hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılanlara telefonla hitap ederek, "Biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen kampta salondakilerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak katılımcıların talebini iletti.

Mahalle başkanlarının ricasını geri çevirmeyerek onları selamlayan Erdoğan, buluşmanın ve yapılacak istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şunları ifade etti:

"Biliyorum ki sizler şu anda 2023'ün hazırlıkları içerisindesiniz. Bizler de bildiğiniz gibi cuma, cumartesi iki gün Türkiye Afrika Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdik ve dün akşam bu liderler zirvesini de tamamladık. Böyle bir dönemde şu anda sizlerin de bir araya gelişi, bu zirveyi sizin de yapışınız bana ayrı bir mutluluk veriyor. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim feyzinizi arttırsın, istişarelerinizi bereketli kılsın inşallah. Ve biz biliyoruz ki bütün işlerde istişare bize bir emri ilahidir, siz de bu emri ilahinin gereğini yerine getirmek suretiyle inşallah 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki sessiz devrimin üreticisi olduğunu dile getiren Kabaktepe, "Bir şeyi üretmek çok önemlidir. Ne yapacağını bilebilmek, ufuk koyabilmek, vizyon koyabilmek, gelecek tasavvuru koyabilmek, hedef belirlemek, kızıl elmanın ne olduğunu söylemek çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıktığı günden itibaren sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye ve dünyaya dair sevdasının takipçisi olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "(Mahalle başkanları) Sizler de destekçisi oldunuz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in de katıldığı kampta, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir sunum yaptı.

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Etiketler Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul Türkiye AK Parti istanbul il

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