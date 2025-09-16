Atebetü’l Hakayık müellifi Edib Ahmed Yükneki sözleri
Yayınlanma Tarihi: 16.09.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:11
12. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olan Edib Ahmed Yükneki, kaleme aldığı meşhur eseri Atebetü'l Hakayık ile tanınmaktadır. Kitapta İslami değerleri öğretme çabasında olan Yükneki'nin bir eser halinde toplayamadığı şiirleri Türkistan topraklarında asırlar boyunca dilden dile dolaşmıştır. Atebetü'l Hakayık müellifi Edib Ahmed Yükneki sözlerini araştırdık.
Rahat bir gelirse, acı gelir onar onar. Ey sıkıntısız rahatlık uman, bu dünya ne zaman umutlanacak bir yer oldu?
Edib Ahmet Yükneki
İnsanı dille yaralama çünkü okun açtığı yara kapanır da dilin açtığı yara kapanmaz.
Edib Ahmet Yükneki
Tevazu, vermek için eğilmek; kibir, biriktirdiğinin üstünde yükselmek.
Edib Ahmet Yükneki
Ey ahlaksız kişi! Sevinçle dolaş. Bu senin zamanındır, istediğini yap!
Edib Ahmet Yükneki
Bu dünyanın eziyeti çok, tadı azdır. Bal nerede ise arı da oradadır. Balın tadından önce arının zehrini tatmak gerekir.
Edib Ahmet Yükneki