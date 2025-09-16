Bugün
Atebetü'l Hakayık müellifi Edib Ahmed Yükneki sözleri

Atebetü’l Hakayık müellifi Edib Ahmed Yükneki sözleri

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:11

12. yüzyılın en önemli isimlerinden biri olan Edib Ahmed Yükneki, kaleme aldığı meşhur eseri Atebetü'l Hakayık ile tanınmaktadır. Kitapta İslami değerleri öğretme çabasında olan Yükneki'nin bir eser halinde toplayamadığı şiirleri Türkistan topraklarında asırlar boyunca dilden dile dolaşmıştır. Atebetü'l Hakayık müellifi Edib Ahmed Yükneki sözlerini araştırdık.

Rahat bir gelirse, acı gelir onar onar. Ey sıkıntısız rahatlık uman, bu dünya ne zaman umutlanacak bir yer oldu?

Edib Ahmet Yükneki

FUSUSÜ'L HİKEM'DEN CÜMLELER

İnsanı dille yaralama çünkü okun açtığı yara kapanır da dilin açtığı yara kapanmaz.

Edib Ahmet Yükneki

ASHAB-I KİRAM'IN NASİHATLERİ

Tevazu, vermek için eğilmek; kibir, biriktirdiğinin üstünde yükselmek.

Edib Ahmet Yükneki

HACI BAYRAM-I VELİ'NİN SÖZLERİ VE NASİHATLERİ

Ey ahlaksız kişi! Sevinçle dolaş. Bu senin zamanındır, istediğini yap!

Edib Ahmet Yükneki

ÖMER NASUHİ BİLMEN'İN KALEMİNDEN İNCİLER

Bu dünyanın eziyeti çok, tadı azdır. Bal nerede ise arı da oradadır. Balın tadından önce arının zehrini tatmak gerekir.

Edib Ahmet Yükneki

İBRAHİM DESÛKÎ'NİN ÖĞÜTLERİ

