Hucurat Suresi'ndeki ahlaki kurallar:

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◾ Peygamber Efendimiz (SAV) örnek bir şahsiyet, karanlıkta kalmışlar için bir kandil olarak insanlığa elçi olarak gönderilmişti. Resulullah (SAV) takva ve güzel ahlakı ile tanınır ve insanlara anlatılırdı.

◾ Bundan dolayı Müslümanlar tarih boyunca ahlak davasını gütmüşler ve bu kutlu yolda kendilerini geliştirmeye çalışmışlardı. Allah Teala bizleri Kur'an-ı Kerim'de bu hususlarda bilgilendirmişti. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Hucurât suresinde insan ilişkileri hususundaki ahlaka ışık tutan ayetlerdi.

RESULULLAH'IN AHLAKI VE ŞAHSİYETİ