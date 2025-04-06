Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Tarih II. Abdülhamid'in Çin'deki mührü: Hamidiye Üniversitesi

II. Abdülhamid'in Çin'deki mührü: Hamidiye Üniversitesi

Yayınlanma Tarihi: Mayıs 08, 2023 15:26 Güncelleme Tarihi: Nisan 06, 2025 16:02

Şanlı ecdadımızın eğitime verdiği en güzel örnekleri Enderun, Darülmaarif gibi saray ve sıbyan mektepleri oluşturur. Doğudan batıya kadar uzanan Osmanlı topraklarında ilimden habersiz kimse kalmasın diye çok emek sarf edilir. Üstelik sadece imparatorluk sınırları içinde değil dünyanın bir ucunda dahi olsa hem İslam'ı yaymaya hem de bilgili Müslümanlar yetiştirmeye önem verilir. Ulu Hakan Abdülhamid atalarının izinden gider ve Çin'in başkentinde bir üniversite inşa ettirir.

1/11

OSMANLI'NIN İLİME VERDİĞİ ÖNEM

🔸 Ecdadımız yüzyıllar boyu hüküm sürdüğü topraklarda barışın, huzurun hakim olması için emek vermiş bunun yanında gelecek nesillerin eğitimli olması için de çeşitli eğitim kurumları açtırmıştır.

🔸Açılan bu kurumlar her anlamda donanımlı ve gelişmiştir. Osmanlı toprakları ile sınırlı kalmayan ecdadımız, Çin'deki Müslümanların da eğitimini düşünür ve harekete geçer.

Abdülhamid'in mektuplaştığı kişi: Zeynelabidin Tagiyev

2/11

OSMANLI'NIN PARLAK DÖNEMİ

🔸 Çin'in bir vilayeti olan Pekin'de, Liao Hanedanlığı Niujie adında bir cami yaptırılır. II. Abdülhamid döneminde Çin'deki 500 milyonluk nüfusun 50-60 milyonu Müslüman'dır.

🔸 Osmanlı Hakanı Abdülhamid, uluslararası ilişkileri göz önünde bulundurarak döneminin şeyhülislamlarından Cemaleddin Efendi'yi, Çin'deki Müslümanların yalnız olmadığını hissettirmek ve dini tebliğ için 9 kişiden oluşan "Nasihat Heyeti" yollatır.

3/11

PEKİN'E GİDEN HEYET

🔸 Sultan Abdülhamid bu göreve Yıldız Sarayı'nın parlak subaylarından biri olan Enver Paşa'yı da seçer, yanına ise Kurmay Binbaşı Nazım Bey seçilir.

🔸 Heyette din adamı vasfı ile Mustafa Şükrü Efendi dahil edilir. Bu ziyaret, Osmanlı Devleti adına pek çok hayırlı işin ilki olur.

Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü

4/11

HAMİDİYE ÜNİVERSİTESİ'NİN HİKAYESİ

🔸 Üniversitenin hikayesi, Çinli bir Müslüman'ın İstanbul'a gelmesi ile başlar. Hac yolculuğu dönüşü İstanbul'u ziyaret eden Çinli Haoren, Osmanlı sarayında ağırlanır. Buradaki eğitim sistemine hayran olur ve buna dair malumat edinir.

🔸 Aklında daima Çin'de bir üniversite açma fikri olan Haoren, düşüncesini Sultan ile paylaşır. Abdülhamid Han ise seve seve yardımcı olabileceğini söyler.

5/11

ASYA'DA OSMANLI İZİ

🔸 Enver Paşa himayesindeki heyet, Nemçe gemisi ile Haoren'ın yanına ulaşır. Çin hükümeti, Sultan Abdülhamid'in düşüncelerinin ve aklındaki asıl meselesinin İslam'ı tebliğ etmek olduğunu anlar ve projenin hayata geçirilmemesi için ellerinden geleni yaparlar.

🔸 Hamidiye Üniversite, en nihayetinde Çin'de yaşayan Müslümanların bir sembolü olarak Pekin'de Niujie Camii'nin bahçesinde kurulur.

Doğu Türkistan sözlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

II. Abdülhamid’in Çin’deki mührü: Hamidiye Üniversitesi

II. Abdülhamid'in Çin'deki mührü: Hamidiye Üniversitesi

Hucurat Suresi’ndeki ahlaki kurallar

Hucurat Suresi'ndeki ahlaki kurallar

Bitmeyen istek: Tul-i emel

Bitmeyen istek: Tul-i emel

Biz de onların kolunu kestik!

Biz de onların kolunu kestik!

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam