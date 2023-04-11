Doğu Türkistan Ramazan sözlüğü

RAMAZAN- RAMİZAN

🔸 Güneybatı Türk lehçeleri sınıfından olan Uygur Türkçesi, Doğu Türkistan'da aktif olarak kullanılmaktadır. Müslüman olan Uygur Türkleri, Ramazan ayını maalesef ki rahat bir şekilde ifa edemezler.

🔸 Oruç tutmaları, hükümet tarafından yasaklanarak bu ibadeti yerine getirenler ağır cezalara çarptırılır. Tüm yaptırımlara rağmen Uygur Türkleri bu mübarek ay içinde ibadetlerini gizli de olsa yerine getirmeye çalışırlar.

🔸 Uygur Türkçesinde Ramazan kelimesini "Ramizan" veyahut "Roza eyi" ifadeleri karşılamaktadır.

➡ Hush kelding Roza Eyi!

➡ Hoş geldin Ramazan.