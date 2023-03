Azerbaycan Ramazan sözlüğü

RAMAZAN- RAMAZAN

💠 Ramazan ayı her sene büyük bir rahmet dalgası ile dünyaya dağılır. Kardeş ülkemiz Azerbaycan, İslam'ın hassasiyetle yaşandığı yerler arasındadır. Mübarek Ramazan ayı, can Azerbaycan'da her sene büyük bir sevinç ile idrak edilir.

💠 Ramazan kelimesi, Oğuz grubunun temsilcilerinden olan Azerbaycan Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi "Ramazan" sözcüğü bulunur.

➡ Xoş gəldin Ramazan!

➡ Hoş geldin Ramazan.