Azerbaycan Ramazan sözlüğü
Ramazan ayının büyük bir sevinç ve heyecan ile karşılandığı Azerbaycan'da konuşulan dil, Türkiye Türkçesine yakınlığı ile dikkat çeker. Azerbaycan halkının bu mübarek ayda dilinden düşmeyen ve günlük yaşantılarında var olan bazı kelimeler bulunmaktadır. İşte birbirinden güzel o kavramları sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 31.03.2023
11:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
11:40
RAMAZAN- RAMAZAN
💠 Ramazan ayı her sene büyük bir rahmet dalgası ile dünyaya dağılır. Kardeş ülkemiz
Azerbaycan, İslam'ın hassasiyetle yaşandığı yerler arasındadır. Mübarek Ramazan ayı, can Azerbaycan'da her sene büyük bir sevinç ile idrak edilir.
💠 Ramazan kelimesi, Oğuz grubunun temsilcilerinden olan Azerbaycan Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi
"Ramazan" sözcüğü bulunur .
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Xoş gəldin Ramazan!
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Hoş geldin Ramazan.
Türk lehçelerinde "Ramazan"
ORUÇ- ORUC
💠 Azerbaycan Türkçesinde "
oruç" kelimesini " oruc" sözcüğü karşılamaktadır. Arapça kökenli kelimede bariz bir fark görülmese de -ç- değişimi olduğunu söylemek mümkündür.
➡ Allah orucunuzu qƏbul etsin!
➡ Allah (CC) orucunuzu kabul etsin.
SAHUR- SAHUR/OBAŞDANLIG
💠 Azerbaycan Türkçesinde yer alan
obaşdanlıg kelimesi, oruç tutmak için imsak vaktinden önce yenilen yemek manasına gelmektedir. Obaşdanlıg yerine " sahur" sözcüğünün de kullanıldığı bilinmektedir.
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Balalar gecə, obaşdanlıg üçün ayaqa oyandı.
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Çocuklar gece, sahur için uyandı.
Türk lehçelerinde "sahur" kelimesinin karşılıkları
İFTAR- İFTAR
💠 Güneybatı grubu Türkçesinin devamlılığını sağlayan ve temsilcisi kabul edilen Azerbaycan Türkçesinde "
iftar" kelimesini, Türkiye Türkçesindeki aynı sözcük karşılamaktadır.
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İlahi, sƏnden ötrü oruç tutdum, sƏnin verdiyin ruzi ilƏ iftar açdım vƏ sƏnƏ tƏvƏkkül etdim. Bağışlayan ve mehriban Allahın adı ilƏ. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mƏnim günahlarımı bağışla!
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İlahi senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızık ile iftar açtım ve sana tevekkül ettim. Bağışlayan ve merhamet sahibi Allah'ın adı ile. Ey sınırsız bağışlayan, benim günahlarımı bağışla.
HURMA- XURMA
💠 Lif bakımından oldukça faydalı olan hurma, Ramazan ayında iftar sofralarımızın vazgeçilmezidir. Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz bu meyve ile orucumuzu açarız.
💠 Azerbaycan'da da sofraları süsleyen hurma, "
xurma" şeklinde anılmaktadır.
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İftar süfrəsində xurmanın olması tövsiyə olunur. İftarı xurma ilə açmaq insana uzunmüddəli toxluq verir, həddən artıq çox yeyərək mədənin birdən-birə yüklənməsinin qarşısın alır.
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İftar sofrasında hurmanın olması tavsiye edilir. İftarı hurma ile açmak insana uzun süreli tokluk verir, haddinden fazla çok yiyerek mideye birden bire yüklenilmesini önler.