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İbrahim Desûkî'nin öğütleri

Yayınlanma Tarihi: 07.07.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:31

Mısır'ın yetiştirdiği en büyük alim ve en tanınmış dervişlerden olan İbrahim Desuki, soyu Hz. Peygambere (SAV) ulaşan bir zattı. Henüz çocukluk yaşlarından itibaren kuşatıcı bir ilmi eğitim alan Desuki, 43 yaşında vefat ettiğinde İslam coğrafyasında tanınmış bir kimseydi. Yirmi yılını geçirdiği halvethanesine gömülen Desuki, arkasında bir kitap ve bazı notlar bırakmıştı. Desuki2nin nasihatleri ise asırlar boyunca mümilere yol göstermişti. İşte, İbrahim Desuki'nin öğütleri...

1/20

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Ey oğulcuğum! Hakikati işitmek, görmek ve aklını kullanmak istersen iç alemine faydalı şeyleri koy; el öpme ve riyasetle yetinme.

İbrahim Desûkî

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

2/20

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Ey oğlum! Eğer namazda tam bir huşu içerisinde olabilseydin aklını kaybeder, bir sure bile okuyamazdın.

İbrahim Desûkî

3/20

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Evlatlarım! Siz, Allah'ın izni ile, insanları Allah'a çağıran kimseler olun.

İbrahim Desûkî

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

4/20

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Bir kimse bütün insanları sevmedikçe, onlara karşı şefkatli davranmadıkça ve onların ayıplarını örtmedikçe kâmil bir insan olamaz.

İbrahim Desûkî

5/20

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Her türlü yalandan sakınınız. Zira yalancılık yüzü kızartır, basireti köreltir.

İbrahim Desûkî

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

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