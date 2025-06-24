Ömer Nasuhi Bilmen'in kaleminden inciler

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Bir demir parçası mıknatısa yapışınca onun özelliklerini kazandığı gibi, insan da kim ile oturup kalkarsa onun ahlâkını kazanır.

Ömer Nasuhi Bilmen

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER