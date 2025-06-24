Ömer Nasuhi Bilmen'in kaleminden inciler
Yayınlanma Tarihi: 24.06.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.06.2025 10:49
Anadolu coğrafyasının son yüzyılda yetiştirdiği en büyük alimlerden olan ve İslam Hukuku üzerine telif ettiği eserler sebebiyle "Allame" olarak anılan Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali eseriyle tanınmıştı. Öğrencileri tarafından "Şeker Hoca" olarak nitelendirilen Bilmen, pek çok alanda kendisini yetiştirmiş bir isimdi. Öyle ki İslam Hukuku'na dair kaleme aldığı eserlerin yanında şiir yazmış ve bir roman da telif etmişti. İşte, Ömer Nasuhi Bilmen'in kaleminden inciler...
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Bir demir parçası mıknatısa yapışınca onun özelliklerini kazandığı gibi, insan da kim ile oturup kalkarsa onun ahlâkını kazanır.
Ömer Nasuhi Bilmen
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Namaz, şükrün bütün çeşitlerini bünyesinde toplayıcıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen
İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ
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Edep, Allah'ın bir hazinesi, insanlar da onun taşıyıcısıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen
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Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler, bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen
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Ben insana hürmet edemeden duramıyorum.
Ömer Nasuhi Bilmen