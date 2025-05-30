Hacı Bayram-ı Veli'nin sözleri ve nasihatleri

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Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur.

Hacı Bayram-ı Veli

MUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİNDEN ALINTILAR