Hacı Bayram-ı Veli'nin sözleri ve nasihatleri
Yayınlanma Tarihi: 30.05.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 08:52
Osmanlı Devleti'nin fetret devrinin ardından güçlenip tekrar büyümesinde nemli bir pay sahibi olan Hacı Bayram-ı Veli, Anadolu düşüncesinin kurucu isimlerinden biri olmasının yanında İslam fetihlerini besleyen büyük bir pınardı. Yaşamı boyunca beş padişahın iktidarına şahit olan Hacı Bayram-ı Veli, yetiştirdiği en önemli talebesi Akşemseddin ile İstanbul'un fethine manevi olarak da zemin hazırlamış bir kimseydi. Anadolu'nun gönül büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin nasihat ve sözlerini araştırdık...
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Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur.
Hacı Bayram-ı Veli
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Aradığın sende, sen senden gafil olma.
Hacı Bayram-ı Veli
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Harâret nârdadır, sacda değildir.
Hacı Bayram-ı Veli
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Mezarlıkları sık sık ziyaret ediniz. Dünya gamından ve nefsin sıkıştırmasından kurtulursunuz.
Hacı Bayram-ı Veli
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Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.
Hacı Bayram-ı Veli