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Anasayfa Galeri İslam Hacı Bayram-ı Veli'nin sözleri ve nasihatleri

Hacı Bayram-ı Veli'nin sözleri ve nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: 30.05.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 08:52

Osmanlı Devleti'nin fetret devrinin ardından güçlenip tekrar büyümesinde nemli bir pay sahibi olan Hacı Bayram-ı Veli, Anadolu düşüncesinin kurucu isimlerinden biri olmasının yanında İslam fetihlerini besleyen büyük bir pınardı. Yaşamı boyunca beş padişahın iktidarına şahit olan Hacı Bayram-ı Veli, yetiştirdiği en önemli talebesi Akşemseddin ile İstanbul'un fethine manevi olarak da zemin hazırlamış bir kimseydi. Anadolu'nun gönül büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin nasihat ve sözlerini araştırdık...

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Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur.

Hacı Bayram-ı Veli

MUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİNDEN ALINTILAR

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Aradığın sende, sen senden gafil olma.

Hacı Bayram-ı Veli

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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Harâret nârdadır, sacda değildir.

Hacı Bayram-ı Veli

EBU TURAB EN NAHŞEBİ'NİN SÖZLERİ

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Mezarlıkları sık sık ziyaret ediniz. Dünya gamından ve nefsin sıkıştırmasından kurtulursunuz.

Hacı Bayram-ı Veli

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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Hiddet ve kin, hakîkatleri gören gözleri kör eder. Öfke, iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır.

Hacı Bayram-ı Veli

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

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