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İbn Arabi'nin şaheseri Fususü'l Hikem'den cümleler

Yayınlanma Tarihi: 03.06.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 10:37

Alanında telif edilmiş diğer eserlerden belli yönlerle ayrılan Fususü'l Hikem, yaratıcının varlığını ve alemle ilişkisini merkeze alır. İbn Arabi'nin bu orijinal eseri İslam düşünce tarihinde üzerine en çok şerh yazılan kitaplardan biridir. Asırlar boyunca alimler Fususü'l Hikem'deki hikmetleri anlamaya ve anlatmaya çalışmışlardır. Öyle ki Fusus hakkında bir şerh yazmak zaman zaman İslam dünyasında önemli bir düşünür olarak kabul görmenin şartlarından biri olarak algılanmıştır. İşte, İbn Arabi'nin şaheseri Fusûsü'l Hikem'den cümleler...

1/20

Alemde insan, yüzükteki kaş gibidir.

İbn Arabi

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

2/20

Alemi gölgeyi bildiğimiz kadar biliriz; Hakkı ise gölgenin çıktığı şahsı bilmediğimiz ölçüde bilemeyiz…

İbn Arabi

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATIMIZA YÖN VEREN NASİHATLER

3/20

Hayret sahibi dairesel bir yolda yürür.

İbn Arabi

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

4/20

Mümkünler, asılları olan yoklukta sabittir.

İbn Arabi

EBU TURAB EN NAHŞEBİ'NİN SÖZLERİ

5/20

Ceza, Hakkın varlık aynasındaki bir tecellidir.

İbn Arabi

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