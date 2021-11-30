Orta Doğu'da kurulan ilk Türk şehri: Samarra

📌 Abbasi Devleti'nin içerisinde ilk başta 3 bin kişiden oluşuyordu, Türkler. Daha sonraki yıllarda bu sayı on binlere vardı. Bundan dolayı da Bağdat neredeyse bir kışla halini aldı.

📌Zaman zaman Türkler ile yerli halk arasında sorun çıkıyordu.

📌 Bu durumun yanı sıra Halife Mu'tasım, Türklerin yerli halkla karışıp savaşçı özelliklerini kaybetmelerini istemiyordu. Böylelikle yeni bir şehir kurulmasına karar verdi.

📌 Abbasi döneminde Bağdat ve Samarra'da saray çevresinde yaşan büyük Arap nesir yazarlarından el-Cahiz, halifelik ordusunun Horasanlılar, Türkler, Araplar, Mevâlî ve Ebnâ denilen unsurlardan oluştuğunu belirtir. Onlar içinde Türklerin ön plana çıkması kıskançlığa neden olur. Samarra'nın kurulmasının bir nedeni olarak da halifenin Türkleri bu düşmanlıktan uzak tutmak istemesi gösterilir.