Harun Reşid kimdir? İslam dünyasına altın çağını yaşatan halife...

Reşid, 17-18 yaşlarında Bizanslılara karşı düzenlenen iki seferde orduyu sevk ve idare etti. Orduda Yahya bin Halid el-Bermekî, Abdülmelik bin Sâlih, Îsâ bin Mûsâ ve Hasan bin Kahtabe gibi döneminin önemli devlet adamları ve komutanları da yer alıyordu. Bu seferlerde Kadıköy'e kadar varan Abbasiler, Bizans'ın yüklü miktarda vergi vermesi karşılığında barış antlaşması imzaladı.

Bu başarıları dolayısıyla babası tarafından kendisine doğru yolda bulunan anlamına gelen"Reşid" lakabı verildi. Kardeşi Musa el-Hadi'den sonraki veliaht ilan edilen Harun Reşid'e, Tunus, Mısır, Suriye, Azerbaycan'ın yönetimi verildi.