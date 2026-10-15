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Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 16:03
Betul Yalçın betul.yalcin@fikriyat.com.tr Editör

Muhyiddin İbnü'l-Arabi, İlahi Aşk eserinde sevgiyi yalnızca bir duygu değil, varoluşun özünde yer alan ilahi bir hakikat olarak ele alır. Ona göre güzelliğin ve ihsanın kaynağı Allah'tır; insanın aşkla çıktığı yolculuk ise nihayetinde bu hakikati keşfetmeye yönelir.
Bu alıntılar, ilahi aşkın mahiyetini, seven ile sevilen arasındaki bağı ve insanın Allah'a duyduğu sevginin derinliğini düşünmeye davet ediyor.

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Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk

"Bil ki, sevgi çok şerefli bir makamdır. Gene bil ki, sevgi varoluşun aslıdır…" 🌸

Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk

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Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk

"İlahî sevgi: Allah'ın bize duyduğu sevgidir. Ayrıca bizim Allah'a duyduğumuz sevginin de ilâhî sevgi olduğu kabul edilir." 🌸

Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk

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Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk

"Bizden bazıları Allah'ı Allah için severler. Bazıları da O'nu hem kendileri için hem O'nun için severler. Demek oluyor ki, bu sevgi en mükemmel sevgidir." 🌸

Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk

4/16
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk

"Âşıkta, sevgilisininkine benzemeyen hiçbir yön yoktur; âşıktaki her şey sevgilisine ayarlıdır." 🌸

Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk

5/16
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk

"Bil ki, insan sevgilisinden duyduğu sözün dışındaki sözlere sağır olduğu, sevgilisinin yüzünden başka gördüğü her türlü manzaraya karşı kör olduğu, sevgilisinin konuşmasının ve sevgilisinin sevdiği konuşmaların dışındaki konuşmalara ilgisiz kaldığı zaman, ancak aşk o insana hakim olur." 🌸

Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk

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