Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
Yayınlanma Tarihi: 15.10.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 16:03
Muhyiddin İbnü'l-Arabi, İlahi Aşk eserinde sevgiyi yalnızca bir duygu değil, varoluşun özünde yer alan ilahi bir hakikat olarak ele alır. Ona göre güzelliğin ve ihsanın kaynağı Allah'tır; insanın aşkla çıktığı yolculuk ise nihayetinde bu hakikati keşfetmeye yönelir.
Bu alıntılar, ilahi aşkın mahiyetini, seven ile sevilen arasındaki bağı ve insanın Allah'a duyduğu sevginin derinliğini düşünmeye davet ediyor.
5/16
Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk
"Bil ki, insan sevgilisinden duyduğu sözün dışındaki sözlere sağır olduğu, sevgilisinin yüzünden başka gördüğü her türlü manzaraya karşı kör olduğu, sevgilisinin konuşmasının ve sevgilisinin sevdiği konuşmaların dışındaki konuşmalara ilgisiz kaldığı zaman, ancak aşk o insana hakim olur." 🌸
Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk