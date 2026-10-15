3 /16 Muhyiddin İbnü’l-Arabi- İlahi Aşk















"Bizden bazıları Allah'ı Allah için severler. Bazıları da O'nu hem kendileri için hem O'nun için severler. Demek oluyor ki, bu sevgi en mükemmel sevgidir." 🌸

Muhyiddin İbnü'l Arabi- İlâhi Aşk