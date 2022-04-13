Allah’ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet
Allah'ın emir ve yasakları biz kulların iyiliği içindir. İslam alimleri, Allah'ın koyduğu bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğunu belirtirler. Allah'ın, biz kullarının yapılmasını istediği şeylerde çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunur. Ramazan-ı şerifteki oruç, İslamiyet'in beş rüknünün en başında gelen ibadetlerdendir. Cenab-ı Hak oruç ibadetine de pek çok hikmet yüklemiştir. Peki, orucun hikmetleri nelerdir? Rabbimiz oruç ibadeti ile bize ne öğretir?
Giriş Tarihi: 13.04.2022
16:12
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
16:47
Orucun ibadete bakan hikmeti
🔹 Cenab- Hak yeryüzünde
pek çok nimet halk etmiş ve kullarının önüne rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak sofralar sermiştir. Yeryüzü adeta bir sofra gibi Allah'ın bize sunduğu envai çeşit lezzetler, meyve ve sebzeler ile doludur.
🔹 Ramazan dışında insanlar, Cenabı-ı Hakk'ın sunduğu nimetlerin büyüklüğünü unutulabiliyor. Ramazan-ı şerifte ise bütün müminler
adeta bir ordu hükmüne geçerek Allah'ın ziyafete davet edilmiş gibi, iftar vaktinde ''Buyrun'' emrini bekler bir surete giriyorlar. Allah'ın verdiği sonsuz nimetlere harikulade olarak toplu şekilde elhamdülillah diyerek oruç açıyorlar.
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Cenab-ı Hak oruç ibadeti ile bize verdiği nimetleri hatırlatır ve külli bir şekilde ubudiyeti bizlere öğretir, nasip eder.
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Oruç, şükür vazifemizi öğretir
🔹 Günlük hayatta müminler olarak
Allah'ın verdiği tüm nimetlere hakkıyla şükretmek ve nimetin tamamını Allah'tan bilmekten gaflet edip, aciz kalabiliyoruz.
🔹 Oysaki Ramazan-ı Şerif'in gelişi ile
kuru bir parça ekmeğin ne kadar lezzetli olduğunu ve büyük bir nimet olduğunu idrak etmek çok daha kolay oluyor.
🔹 Ramazan-ı Şerif'te nimetlere izinsiz dokunamamamız o nimetlerin bizim olmadığını bize öğretir ve
''demek bu mülk benim değil Cenab-ı Hakk'ın izni gelmeden tasarruf edemiyorum, O'nun emrini bekliyorum'' düşüncesini hatıra getirir.
🔹 Bu vesile ile biz müminler,
hakiki vazifemiz olan şükrü öğreniriz.
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Oruç, fakir – zengin arasındaki muhabbeti sağlar
🔹 Toplum yapısında zengin - fakir farklı gelir düzeyine sahip aileler ve bireyler bulunur. Allah zenginlere, fakirlere yardımı emreder.
Ancak zenginler, fakir insanlara her ne kadar yardım da ediyor olsalar, onların ne zorluklar çektiğini idrak etmekte zorluk çekerler.
🔹 Oruç vasıtasıyla zenginler fakirlerin halini anlarlar ve yaptıkları yardımı daha ihlas ile ve hissederek verirler.
Böylece toplumda zenginler fakirlere merhamet, fakirlerden zenginlere karşı da muhabbet ve hürmet kavramları gelişir.
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Oruç, nefsin terbiye olmasını sağlar
🔹 Nefis,
daima özgürce hareket edebilmeyi ve rahat bir şekilde istediğini yapabilmeyi arzu eder. Özellikle servete de malik ise gaflete yönelir.
🔹 Ramazan-ı şerifte ise zengin – fakir
bütün nefisler anlar ki kendisi hür ve özgür değildir. Kuldur, Allah'ın dediğini yapmalıdır. İstediği her şeyi yapmaya muktedir değildir. Oruç nefsin bu her istediğini yapabilir yapısına engel olur, kendini terbiye etmesine vesile olur.
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Oruç, kötü davranışlardan ve isyankar tutumdan uzaklaştırır
🔹 İnsan bedenen zayıf olarak yaratılmıştır. Nefis ise kendini çok güçlü görür,
polat gibi bir vücudu olduğunu tahayyül ve vehmeder. Zayıf ve çabuk etten dağılır bir vücudu olduğunu düşünmek istemez. Hem nefis lezzetli ve menfaatli bulduğu her şeye bağlanır. Allah'ı ve hayatının neticelerini, meyvelerini düşünmeden yaşamak ister. Kötü ahlakla bütün tat alabildiği şeylere yönelmek ister.
🔹 Ancak oruç nefsin bu firavunluğunu kırar.
Açlık vesilesiyle zayıflığını gösterir. Zayıf bir vücudu çürük bir kuvveti olduğunu gösterir, merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk ettirir. Kötü ahlaktan uzaklaştırıp, hayra ve güzelliğe yönlendirir.
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Orucun Kur'an-ı Kerim'in inzaline bakan hikmeti
🔹 Müminler Ramazan ayında maddi şeylerden Allah'ın emri üzerine uzak duruyorlar.
Yeme ve içme faaliyetlerini terk ettikleri gibi şehvetten ve malayani haletten içtinap ediyorlar, adeta melekvari bir tavra bürünüyorlar.
🔹 Müminlerin melekvari şekle girdiği bu mübarek ayda Kur'an'ı karşılayacak gibi ulvi bir halet elde ediniyorlar.
Müminler, Kur'an-ı Kerim'i karşılayacak en müstakbel tavra bu ayda giriyorlar. Kur'an-ı Kerim bu nedenle bu mübarek ayda nüzul etmiş, bu ayı mübarek kılmıştır.
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