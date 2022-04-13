Allah’ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

Orucun ibadete bakan hikmeti

🔹 Cenab- Hak yeryüzünde pek çok nimet halk etmiş ve kullarının önüne rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak sofralar sermiştir. Yeryüzü adeta bir sofra gibi Allah'ın bize sunduğu envai çeşit lezzetler, meyve ve sebzeler ile doludur.

🔹 Ramazan dışında insanlar, Cenabı-ı Hakk'ın sunduğu nimetlerin büyüklüğünü unutulabiliyor. Ramazan-ı şerifte ise bütün müminler adeta bir ordu hükmüne geçerek Allah'ın ziyafete davet edilmiş gibi, iftar vaktinde ''Buyrun'' emrini bekler bir surete giriyorlar. Allah'ın verdiği sonsuz nimetlere harikulade olarak toplu şekilde elhamdülillah diyerek oruç açıyorlar.

🔹 Cenab-ı Hak oruç ibadeti ile bize verdiği nimetleri hatırlatır ve külli bir şekilde ubudiyeti bizlere öğretir, nasip eder.

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